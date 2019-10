Aveva suscitato scalpore la vittoria schiacciante di Alberto Angela contro il temibile talent show di Maria De Filippi, Amici Celebrities, di qualche settimana fa. La “vittoria della cultura” era stata battezzata, ma l’ascesa di Ulisse – Il piacere della scoperta, si è interrotta, recisa dal ritorno sul piccolo schermo di Belén Rodriguez.

Ritorna Tu Si Que Vales, il debutto da record

Michelle Hunziker efficace sì, ma non quanto Belén Rodriguez vien da dire. Mediaset si riconquista il podio del sabato sera nell’agognata corsa agli ascolti. Se Amici di Maria De Filippi versione “vip” non aveva saputo coinvolgere il pubblico tanto interessato invece dall’eclettico Alberto Angela, meglio ha saputo fare il ritorno sul piccolo schermo di Tu Si Que Vales.

La classica giuria formata da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari ha saputo far risalire l’attenzione del pubblico nei confronti di Canale 5. Complice della vittoria anche la presenza in studio di Sabrina Ferilli, new entry nello studio su quel trono affidato prima a Mara Venier e poi a Iva Zanicchi.

Mediaset stacca la Rai di 10 punti e vola al primo posto

Altissimo lo share collezionato da Tu si Que Vales che è riuscito, al debutto, a raggiungere quota 28% di share, staccando di ben 10 punti la concorrenza di Angela.

Ulisse – Il piacere della scoperta si è aggiudicato tuttavia un ottimo secondo posto con il 18,5% di share. Niente male il sabato sera anche per Rai2 che con N.C.I. S e F.B.I è riuscita a piazzarsi con gloria al terzo gradino del podio con il 5,3% di share per il primo, 5,4% per il secondo. Si prospettano cambiamenti in vista anche per la serata di domenica sera: non vedremo più infatti il “clasico” della televisione, lo scontro diretto tra Imma Tataranni, sostituto procuratore e Live – Non è la d’Urso che ha recentemente traslocato alla serata di lunedì.

Mossa strategica che riuscirà a risollevare gli ascolti di Carmelita? Non resta che attendere domani sera.