Sono ore di grande apprensione quelle vissute dalla famiglia di Claudia Stabile, 35enne madre dei 3 figli, scomparsa lo scorso 8 ottobre nella zona di Corleone. Di lei, ad oggi, non c’è alcuna traccia, se non il ritrovamento della sua macchina all’aeroporto di Punta Raisi.

Ultimo contatto: una telefonata al marito

L’ultimo contatto lo ha avuto con suo marito, di 38 anni: a lui la donna avrebbe telefonato alle 9.15 dell’8 ottobre, dicendogli che stava andando in macchina a Corleone per comprare gli ingredienti per una torta di compleanno destinata proprio a lui.

Dopodiché, la donna sarebbe scomparsa nel nulla: la sua auto sarebbe stata ritrovata qualche giorno dopo al parcheggio di Punta Raisi, a Palermo.

Le chiavi dell’auto sembra fossero nascoste sotto il tappetino.

Appello su Chi l’ha visto?

La famiglia ha diffuso un appello pubblico e, oltre che alle autorità, si è rivolta anche a Chi l’ha Visto?.

Claudia Stabile è alta 1,75 m, ha un neo sulla mano destra, occhi e capelli castani. Al momento della scomparsa indossava scarpe, giubbotto e jeans neri e una borsa bianca.