Antonio Ricci, noto autore televisivo, ideatore e creatore del tg satirico Striscia la Notizia, in onda da ben 32 anni su Canale 5, non è solito mostrarsi al pubblico e prestarsi alle telecamere, ma una cosa è certa: tutti i traguardi raggiunti li ha sempre vissuti in compagnia di sua moglie Silvia.

Antonio Ricci: a 29 anni l’inizio di una lunga carriera

Laureato in lettere, si è avvicinato molto presto al mondo dello spettacolo che l’ha sempre affascinato e stimolato. Ha collaborato nella realizzazione di programma sia per le reti Rai, sia per quelle Mediaset. La sua carriera inizia a soli 29 anni, quando firma come autore il programma del sabato sera di Rai Uno Fantastico, condotto da Beppe Grillo, Loretta Goggi ed Heater Parisi.

Successivamente, si occupa di altri programmi televisivi, quali Te la do io l’America e Te lo do io il Brasile. Drive In è stato un altro show televisivo ironico-satirico, trasmesso su Italia 1, dal 1983 al 1988. Continua la sua carriera collezionando numerosi successi, fino ad arrivare al 1988, anno in cui, oltre a firmare per Odiens, un programma televisivo in onda sempre su Canale 5, crea l’intramontabile Striscia la Notizia.

Tanti premi condivisi con la sua famiglia

Antonio Ricci, dal 1984 a oggi ha vinto 29 Telegatti e 28 Oscar Tv, ma tra tutti questi spicca in maniera particolare quello di diamante che gli è stato conferito in occasione dei 20 anni di Striscia la Notizia.

Inoltre, nel novembre del 2017, nel palazzo della Mondadori, a Segrate, ha ricevuto un Telegatto speciale per i 30 anni del tg satirico in onda ancora oggi su Canale 5.

I suoi grandi successi lavorativi li ha sempre condivisi con sua moglie, Silvia Arnaud. I due hanno vissuto inizialmente ad Alassio, in un secondo momento si sono trasferiti a Villa Montagù ed infine si sono stabiliti a Villa Hambury, dove vivono attualmente.

Dalla loro unione sono nate tre splendide figlie di nome Alessandra, Vittoria e Francesca.

Silvia e Antonio: insieme per salvare i giardini di “Villa della Pergola”

La coppia è molto riservata, infatti non rilascia quasi mai dei particolari sulla vita privata. Nonostante ciò, sappiamo di un importante episodio che li ha visti protagonisti nella lotta per salvare il parco del complesso di Villa della Pergola, ad Alassio, da una speculazione edilizia.

Questo incantevole parco vista mare rischiava di essere chiuso al pubblico. Così Antonio Ricci e sua moglie Silvia si sono battuti per evitare che un patrimonio artistico e culturale di tale importanza venisse cancellato e venisse tolta la possibilità ai tanti turisti di visitare le bellezze naturali offerte dal loro territorio.