Tra le protagoniste indiscusse della scorsa edizione del Trono Classico di Uomini e Donne, Giulia Cavaglià torna a far parlare di sé. Da un po’ di tempo, infatti, si vocifera di una presunta relazione dell’ex tronista con Francesco Sole. Sarà vero? Ecco quanto dichiarato da quest’ultimo attraverso i social.

Francesco Sole e Giulia Cavaglià

Dopo la fine della storia con Manuel Galiano, Giulia Cavaglià sembra aver ritrovato la felicità al fianco di Francesco Sole. Guardando i profili social dei due, infatti, sono tanti i video e le foto della coppia mentre si scambiano tenerezze. Immagini social che hanno portato subito a pensare al fatto che i due stessero insieme, ma in base a quanto rivelato dai diretti interessati non sembrerebbe essere così.

Attraverso alcune stories di Instagram, infatti, Francesco Sole ha dichiarato di non essere fidanzato con l’ex tronista di Uomini e Donne, pur ammettendo di averglielo chiesto.

“Io e Giulia non siamo fidanzati, non che a me dispiacerebbe. Gliel’ho chiesto se lei vuole, glielo avete chiesto anche voi. Per ora non ha risposto, se un giorno risponderà…“, ha dichiarato il ragazzo sui social. Per poi aggiungere che si frequentano da un po’ e che sicuramente sono due “persone che si attraggono in un certo modo.

Ci vogliamo bene. Poi ogni volta che ci vediamo cambia tutto, però insomma non sono con lei ora…“.

Come si sono conosciuti

Parole, quelle utilizzate da Francesco Sole, che mettono quindi a tacere i rumors in base ai quali i due starebbero assieme. Sempre attraverso le Instagram Stories, inoltre, Sole ha anche spiegato come ha conosciuto Giulia Cavaglià. Ebbene, dovete sapere che il ragazzo avrebbe contattato l’ex tronista per far un videoclip. “Mentre stavo scrivendo questo videoclip con lei, mi sono fatto dare una mano e ho cambiato un po’ il testo perché mi sono lasciato ispirare da lei“.

Se tutto questo non bastasse, Francesco Sole ha rincarato la dose nel campo dei complimenti: “persona straordinaria. Mi scombussola un po’ le cose. Sicuramente mi piace. La trovo una persona accattivante, intelligente. È una donna che spesso è sottovalutata ed è stata anche molto sfortunata soprattutto in amore. Si merita tanto, secondo me“.