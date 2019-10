È uscita una settimana fa e già sta creando scalpore nel mondo britannico e non. Parliamo dell’autobiografia di Elton John, dal titolo Me, e di cui il Daily Mail ha dato una piccola anticipazione. È tra queste pagine che emergono nuove scottanti rivelazioni sulla vita della principessa Lady D, a cui il cantante era profondamente legato.

Il cantante rivela: “Richard Gere e Diana sembravano molto presi”

Parliamo degli anni ’80, Diana era già separata da Carlo. John racconta di una festa, un party a Londra, ospitato dalla Walt Disney Studios: lui allora lavorava per la colonna sonora de Il re leone.

In questa occasione vide chiaramente Richard Gere e Sylvester Stallone contendersi Lady D, da lui definita “flirty”, come a descriverla a suo agio in queste situazioni amorose. “Durante quell’evento, Richard Gere e Diana sembravano molto presi l’uno dall’altra”, riferisce Elton. All’epoca, infatti, Richard Gere aveva concluso da poco la sua relazione con la fidanzata Cindy Crawford.

Stallone era geloso dell’amicizia tra Diana e Richard

Il cantante continua sostenendo che ad un certo punto dell’evento i due uomini sembravano essersi volatilizzati nel nulla. “L’amicizia che stava nascendo tra Diana e Richard non andava bene a Sylvester Stallone. Penso che fosse venuto proprio con l’intenzione di provarci con lei, ma che poi abbia visto rovinati tutti i suoi piani”, ribadisce, sostenuto dal commento dell’attuale marito del cantante, che ricorda di averli visti “prendersi quasi a botte per Diana”.

Poi, rientrati in sala, si separarono. Era chiaro che qualcosa tra loro fosse successo. Infatti, ad un certo punto Elton ricorda di aver visto Stallone andare via, verso casa, infuriato.

Oltre al libro, Elton ha prodotto anche un suo film

Pochi giorni fa è arrivato anche il suo film in Home Video, disponibile in versione dvd, blu-ray e blu-ray steelbook per Feltrinelli, dal titolo Rocketman, la cui pubblicazione ha preceduto l’uscita dell’autobiografia dal titolo Me per Mondadori: entrambe le opere sono il frutto dello stesso Elton John in collaborazione con il marito David Richard.