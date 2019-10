Nord Italia sotto scacco ormai da un giorno intero. È di questi ultimi minuti la notizia di 2 persone disperse nell’Alessandrino e un morto. In Valle Formazza. alcuni comuni sono rimasti isolati e senza energia elettrica, a seguito a uno smottamento sulla statale 659.

Le persone disperse

Stando a quanto rivela Ansa che riporta fonti dei soccorritori che da ore lavorano per arginare frane e smottamenti, ci sono 2 dispersi nell’Alessandrino. Non si sa nulla di due anziani di Mornese, un comune di nell’alto Monferrato con 700 abitanti. I soccorritori, fino a qualche minuto fa, stavano cercando anche un tassista scomparso nella zona di Arquata.

Il tassista era partito nella serata di ieri da Genova insieme a un cliente inglese che voleva essere portato in un golf club di Serravalle. Durante il viaggio sarebbe stato travolto dall’acqua di un fiume esondato. Il suo cliente è stato ritrovato e sta bene. Dopo le ricerche durate tutte la notte, questa mattina i soccorritori hanno fatto sapere che il tassista è stato ritrovato morto.

#Maltempo, sono più di 130 gli interventi dei #vigilidelfuoco da stamattina per allagamenti e soccorsi alle persone in difficoltà nella provincia di #Alessandria. In corso a #NoviLigure intervento per il prosciugamento di alcuni locali dell’ospedale e nei sottopassi ferroviari pic.twitter.com/E6FP5NwoCA — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 21, 2019

Intanto Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione civile, ha appuntamento alle 9:30 per fare il punto di situazione alla Prefettura di Alessandria. Una nota della Protezione civile spiega che “sta seguendo, in stretto contatto con le autorità regionali impegnate sul territorio, la situazione creatasi a seguito dell’ondata di maltempo che in queste ore sta investendo le regioni del nord, in particolare il Piemonte“.

Aggiornamento #maltempo delle ore 05.30: le principali criticità si registrano nell'Alessandrino con circa 130 evacuati. Il Capo Dipartimento, Angelo Borrelli, è in partenza per la regione Piemonte. 👉 https://t.co/sB9pYmvi7W — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) October 22, 2019

Arriva però una buona notizia dalla Liguria, ieri sotto scacco a causa del maltempo, si trova oggi con una cessata allerta su tutta la Regione. Intanto però la pioggia che è caduta questa notte ha provocato il crollo di una chiesa a Campo Ligure, Genova, dopo che questa è stata investita da una frana.