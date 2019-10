Vi manca il sipario che si apre su un palcoscenico che di fronte alla platea risponde alla domande di Maurizio Costanzo? Non temete, il Maurizio Costanzo Show, puntuale come un orologio svizzero, sta per tornare su Canale 5.

Maurizio Costanzo torna con il suo show

A lanciare l’indiscrezione sul palinsesto autunnale di Mediaset è SuperguidaTv: Maurizio Costanzo tornerà presto con il programma che su tutti lo ha fatto entrare nel cuore del pubblico che lo segue ormai da decenni, innamorato di quella formula a metà tra l’intima confessione e la spettacolarizzazione, firma indelebile del tempo del Maurizio Costanzo Show. Il talk dei talk è pronto a tornare sul piccolo schermo con una nuova edizione che si appresta ad essere ricca di ospiti esclusivi come ogni anno.

Maurizio Costanzo Show: data e ora

Parliamo però di dati concreti, numeri e date: l’appuntamento in agenda col Maurizio Costanzo Show è fissato al prossimo 1° novembre, vicinissimo dunque, e andrà in onda ovviamente – come di consueto – in seconda serata alle 23.35 su Canale 5. C’è ancora il massimo riserbo sugli ospiti, tenuti ancora all’oscuro dei riflettori. Anche questa in realtà non è una novità: raramente è successo di sapere in passato, con molti giorni d’anticipo, chi avrà l’onore di essere intervistato sul palco di Maurizio Costanzo.

Il talk più longevo d’Italia in onda dal 1985

Come si annovera, il Maurizio Costanzo show è di merito uno dei talk show più longevi d’Italia e non solo con le sue 4441 puntate andate in onda dal 1982 al 2005 con più riprese negli anni dal 2007 al 2009 e dal 2015 ad oggi. Recentemente la formula del Maurizio Costanzo Show è stata riesumata per una puntata speciale dedicata a Mike Bongiorno, lo scorso 5 settembre, a 10 anni dalla sua triste scomparsa.