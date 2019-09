A quasi 10 anni dalla scomparsa di Mike Bongiorno, Mediaset dedica – oltre al Maurizio Costanzo Show – una programmazione speciale ad uno dei conduttori più rappresentativi non solo dell’azienda ma di tutta la televisione italiana e annuncia un’importante decisione: lo Studio 7 di Cologno Monzese verrà intitolato proprio a lui. Tra le altre cose, proprio stasera il colosso darà il via alle commemorazioni in onore del celebre presentatore con due trasmissioni interamente dedicate a lui.

Lo Studio 7 dedicato a Mike Bongiorno

Uno studio iconico per un presentatore che è stato il volto di punta e ha dato un’anima ad un’azienda leader nel settore televisivo: la decisione di intitolare lo Studio 7 del centro produttivo di Cologno Monzese a Mike Bongiorno, scomparso l’8 settembre del 2009, sembra tra le righe suggerire questa idea.

D’altronde a partire dagli anni ’80 e fino alla fine della sua carriera Mike Bongiorno ha sempre fatto parte di Mediaset plasmando con la sua presenza carismatica e allo stesso tempo mai eccessiva la TV commerciale. Come dimenticare Rischiatutto, Bravo Bravissimo, La Ruota della Fortuna? A memoria del “re del quiz“, come Mediaset stessa lo definisce, l’azienda ha dunque deciso di destinare questo importante riconoscimento al celebre presentatore.

La programmazione speciale per ricordare Mike Bongiorno

A partire da giovedì 5 settembre, Mediaset dedicherà a Mike Bongiorno Paperissima Sprint – Superspecial Mike, una versione “monotematica” del programma in cui sarà possibile rivedere tutte le “papere” del conduttore avvenute in diretta TV, la sua carriera sarà dunque, almeno nella prima parte della serata, ripercorsa con una chiave simpatica e goliardica. In prima serata, sempre giovedì e sempre su Canale 5, sarà possibile invece seguire il Maurizio Costanzo Show – Speciale Allegria che vedrà protagonisti il “padrone di casa”, il giornalista Maurizio Costanzo, e Gerry Scotti che ricorderanno insieme a tantissimi ospiti il conduttore che ha fatto la storia della TV.

Accanto a loro, ci saranno tantissimi volti noti e uno dei 3 figli di Mike Bongiorno, Nicolò.

Anche sabato, la programmazione di Canale 5 cambierà per ricordarlo con quella che Mediaset ha definito una “carrellata dei suoi più grandi successi” nel daytime, mentre in serata andrà in onda Mike Day, una raccolta dei momenti più significativi della carriera di Mike Bongiorno. Infine, domenica sera, andrà in onda in seconda serata sulla rete ammiraglia Insuperabile Mike – Classe e Allegria, in cui il figlio Michele accanto ad altri volti noti (Paolo Bonolis, Susanna Messaggio, ecc.) che hanno direttamente conosciuto il conduttore parleranno del suo lato umano e professionale.