Tra qualche giorno ricorrerà il decimo anniversario della morte del grande Mike Bongiorno. I figli, la moglie e i colleghi del presentatore lo stanno ricordando in questi giorni con parole, pensieri e gesti davvero commoventi. Daniela Zuccoli, il grande amore del conduttore, ha voluto anche commentare la tv di oggi, che non piacerebbe proprio al suo defunto marito.

Il ricordo vivido di Nicolò Bongiorno, il secondo genito di Mike

L’amore intenso tra Mike Bongiorno e Daniela Zuccoli è durato circa 40 anni, da questo forte sentimento sono nati i loro tre figli: Michele Pietro Filippo, Nicolò e Leonardo. Adesso, a pochi giorni dall’anniversario della scomparsa del grande presentatore (8 settembre 2019), il secondo genito lo ha voluto ricordare in un’intervista rilasciata a Famiglia Cristiana.

Nicolò, classe 1976, è un regista, documentarista ma anche sceneggiatore. Ha ammesso che, nonostante il suo lavoro si discosti da quello del padre, a lui deve la sua passione: “Se faccio questo lavoro, in buona parte lo devo a lui“. Ha, inoltre, raccontato di come quel suo mantra “Allegria!” rappresentasse un vero e proprio modo di vivere per Mike Bongiorno. Era un uomo con “una tempra eccezionale e una continua voglia di mettersi in gioco e di esplorare strade nuove, anche da un punto di vista professionale“, ha aggiunto ancora Nicolò, che ha continuato: “Basti ricordare la sua scommessa di lasciare la Rai per le nascenti Tv di Berlusconi.

Fu il primo a farlo“.

Tutti i figli legatissimi al presentatore

Nicolò Bongiorno ha continuato il racconto con alcuni ricordi di quando il padre portava lui e i suoi fratelli negli Stati Uniti. “Conservo ricordi bellissimi di tutti gli incontri e le avventure che abbiamo vissuto“. Il primo genito, Michele, in un’intervista di qualche anno fa al Corriere della Sera, aveva parlato di com’era Mike Bongiorno padre: “Era il classico patriarca.

Ci ha trasmesso dei valori morali fondamentali: la serietà nei rapporti umani e lavorativi, l’umiltà, l’impegno nello sport, il rispetto del prossimo“. Michele ha ricordato quei viaggi negli States: “Ricordo con lui dei viaggi straordinari negli Stati Uniti, suo Paese di nascita per il quale nutriva un amore sperticato“. Michele ha confessato: “Lì lo vedevo in una veste diversa. Mi stupivo quando faceva rafting nel Grand Canyon, a cavallo nel Wyoming o quando la sera lo vedevo dormire nel sacco a pelo: si trasformava“.

Un amore mai finito con Daniela Zuccoli

Anche Daniela Zuccoli, ex stilista e produttrice tv, nonché moglie e grande amore di Mike Bongiorno, ha svelato a Tv Sorrisi e Canzoni alcuni dettagli della loro vita da coniugi. Nel 1971 il presentatore le fece la proposta di matrimonio: “Me lo chiese in modo semplice, diretto, com’era lui“. Le disse: “Io sono innamorato di te, ma non solo: io voglio sposarti“. Così, nel marzo dell’anno successivo si sposarono a Londra: “Mi ricordo tutto ero già incinta di Michele. Andai due settimane prima a Londra, con i miei genitori e mia sorella“, ha raccontato la Zuccoli. La storica moglie di Mike ha aggiunto: “Faceva freddissimo, in municipio. Io indossavo un abito bluette e un cappottino premaman, di taglio ‘godet’, un po’ svasato“.Per l’ex stilista, ognuno dei loro figli ha ereditato qualcosa di unico dal padre: “I ragazzi hanno tutti una voce bella come la sua. Ognuno gli somiglia in una cosa in particolare: Michele ha preso la sua saggezza, la serietà; Nicolò la parte spirituale, filosofica, interiore“. Mentre il terzo genito: “Leonardo quella comunicativa, la solarità“.

La tv di oggi che a Mike Bongiorno non piacerebbe

Daniela Zuccoli è convinta che al suo adorato e defunto marito non piacerebbe la tv odierna: “Ne penserebbe tutto il male possibile, messo di fronte al degrado, agli scandali, alla brutta politica. Mi consola pensare che se n’è andato prima di assistere a questo scempio“. Però ci sono dei programmi che, secondo la donna, guarderebbe, quelli “dei suoi grandi amici Fiorello, Fabio Fazio, Gerry Scotti, Maurizio Costanzo“.

Infine, la moglie del presentatore ha confessato: “Tutti i giorni, ancora oggi, incontro persone che per strada mi dicono ‘Ci manca’“. Per lei: “Lui c’è, è sempre qui con me. E io gli parlo ancora“.