Con tantissima gioia proprio Mara Venier aveva annunciato di essere pronta non solo a tornare al timone di Domenica In, ma proprio in occasione della passata presentazione dei palinsesti autunnali Rai, la conduttrice aveva annunciato di avere in programma un impegno serale. Dopo un po’ di attesa, La Porta dei Sogni è pronto a diventare realtà proprio su Rai 1 e c’è già anche una data.

Mara Venier debutta con La Porta dei Sogni

Già a luglio era trapelata la notizia che Mara Venier, nel cuore dell’inverno, avrebbe dovuto far spazio nella sua agenda ad un nuovo programma tutto suo che sarebbe andato in onda in prima serata su Rai1.

Una sorta di “competitor” di C’è Posta per Te che richiama anche i toni e i modi di Raffaella Carrà nel celebre Carràmba! Che sorpresa. Mentre a settembre sono stati aperti i casting, viene ora a galla la papabilissima data d’inizio de La Porta dei Sogni, il programma cucito su misura sull’entusiasmo di Zia Mara che non vede l’ora di debuttare.

In onda già il prossimo dicembre?

Tante saranno le storie, i sentimenti e le emozioni che Mara Venier coniugherà al suo saper intrattenere il pubblico. Un titolo, quello del programma, già di per sé molto evocativo volto a richiamare proprio quella soglia oltre la quale potrebbero avverarsi i sogni di chi prende parte al programma: una dimensione onirica tra forti emozioni e sentimenti d’ogni genere.

Chiamata al timone del format prodotto da Magnolia, la Venier aveva voluto dichiarare: “Mi diverte avere un filo diretto con i radio ascoltatori. Per cui, ho detto sì“. Ma parliamo di date e concretizziamo il tutto: secondo quanto trapelato da SuperguidaTv, Zia Mara potrebbe partire con il nuovo format già il prossimo venerdì 27 dicembre, giusto qualche settimana prima dell’inizio di C’è Posta per Te con l’immancabile Maria De Filippi che avrà invece inizio a gennaio.