Ancora un paio di mesi e si darà il via ad uno dei programmi più celebri della televisione italiana. C’è posta per te, condotto da Maria De Filippi, tornerà l’11 gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Qualche giorno fa proprio era stata svelata la data della nuova edizione tanto attesa. Come ogni anno, questa 23esima edizione sarà ricca di ospiti a sorpresa, uno di questi è già ufficiale: scopriamo chi è.

Da Bitter Sweet al salotto di Maria

La notizia sarebbe nell’aria già da qualche tempo: Gossip Tv e il Vicolo delle News rivelano il nome di uno degli ospiti della prossima edizione di C’è Posta per te: Can Yaman.

La puntata con l’attore turco di Bitter Sweet è stata registrata lo scorso 15 ottobre e il pubblico era in totale visibilio.

Il bellissimo Can Yaman sarebbe atterrato a Roma qualche giorno prima, accolto da una folla di fan, alle quali avrebbe regalato foto, autografi e sorrisi affettuosi. Questo, quindi, sembrerebbe l’inizio di un florido futuro italiano per Yaman, che pare sia già stato contatto per partecipare ad un famoso reality show.

I dettagli della puntata

Gossip Tv, grazie ai resoconti tratti dal Vicolo delle News, ha inoltre svelato molti dettagli riguardanti la puntata di C’è posta per te in cui Can Yaman sarà l’atteso regalo da parte di mamma e sorella della mittente della busta.

Dopo un video di presentazione sulla sua carriera, Can, con barba e codino, entrerà in studio con una camicia particolare bianca, un pantalone nero di jeans e degli stivali marroni.

Quattro oggetti per conoscere la vita di Can Yaman

Maria mostrerà al giovane attore quattro oggetti particolari che rappresenterebbero la sua vita: un libro di diritto, in quanto è laureato in Giurisprudenza; un biberon che l’attore non avrebbe mai usato, al contrario si sarebbe rotto i denti dopo una caduta con il ciuccio in bocca; un anello, per scoprire più dettagli sulla sua vita sentimentale ed infine una fotocamera per ricordare la fiction Erkenci Kuş, che probabilmente andrà in onda nella prossima stagione estiva di Canale 5.