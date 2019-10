Con l’inizio della nuova stagione televisiva le trasmissioni cult di Mediaset sono pronte a scaldare i motori e a ripartire per battagliare nella guerra degli ascolti. Fra questi spicca la nuova, attesissima edizione di C’è posta per te, il programma dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi. Svelata la data d’inizio: 11 gennaio 2020.

La data d’inizio

Mediaset è pronta a calare l’asso per vincere la battaglia degli ascolti. C’è posta per te, il seguitissimo programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, è pronto a tornare nelle televisioni degli italiani con le sue storie familiari, vicende d’amore, ritrovamenti, confessioni, litigi ed abbracci.

A svelare la data d’inizio ci ha pensato Super Guida TV: il programma inizierà l’11 gennaio 2020. Anche per questa nuova, attesissima edizione al centro di tutto le storie di persone comuni accompagnate dalla presenza di ospiti speciali del mondo dello spettacolo, della televisione, dello sport… Al timone, ancora una volta, c’è Maria De Filippi, colei che ha dato vita al programma nel lontano 2000, anno in cui è andata in onda la prima edizione.

Novità e certezze nel palinsesto Mediaset

La stagione televisiva targata Mediaset è comunque iniziata con il botto, fra appuntamenti fissi e novità.

Temptation Island Vip, giunto quest’anno alla sua seconda edizione e alla cui conduzione c’era Alessia Marcuzzi, è terminato questa settimana. Ma due novità assolute stanno ancora appassionando i telespettatori di Canale 5. Amici Celebrities è giunto questa settimana alla semifinale e la settimana prossima i concorrenti VIP in gara si sfideranno nella finalissima del talent per aggiudicarsi la vittoria. Anche Eurogames non ha ancora concluso il suo percorso: la rivisitazione del cult Giochi senza frontiere è ancora in onda su Canale 5. La rete accoglierà inoltre questo sabato sera la nuova edizione di Tu si qua vales. Per rivedere in tv il Grande Fratello Vip e, come già detto, C’è posta per te, bisognerà invece attendere l’inizio del nuovo anno.