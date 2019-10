Lui sostiene che sono solo amici, ma le foto che ritraggono Asia Argento in compagnia di Andrea Preti sembrano raccontare tutta un’altra storia. Atmosfera confidenziale, baci affettuosi, sguardi complici: tutto sembra portare alla pista di una tenera liaison.

Lei è difficilmente riconoscibile con il nuovo look, taglio sbarazzino e biondo shock. Lui, se il nome non vi è nuovo ma non vi dice troppo, ci basta chiamare in causa una persona per riportarvelo alla memoria: Claudia Gerini. Fu l’attrice a spezzargli il cuore un anno e mezzo fa, ma pare che il bell’Andrea si sia lasciato alle spalle le vecchie pene d’amore.

Le foto “incriminanti”

Sono i paparazzi di Chi che hanno sorpreso Asia Argento e Andrea Preti durante uno scambio di tenere effusioni. Lui in tenuta sportiva, camuffato dal cappello, lei in una morbida tuta casual, in uno stile molto lontano da quello rock a cui ci ha abituato negli anni.

Asia Argento e Andrea Preti insieme a Roma. Fonte foto: Chi

“È solo amicizia” mette in chiaro l’ex di Claudia Gerini. Eppure ci scappa qualche bacio di troppo, a fior di labbra, alla luce del caldo sole autunnale di Roma.

Buoni amici e presto soci

Pare che l’incontro non sia stato altro che un incontro d’affari.

Stando ai rumors, infatti, oltre ad essere buoni amici, come ha ribadito Preti, Andrea e Asia saranno presto soci in affari. Proprio nel cuore della capitale i 2 “amici” sarebbero in procinto di aprire un nuovo locale insieme. Nel momento in cui sono stati intercettati dai paparazzi di Chi stavano effettuando un sopralluogo per la location.

Stando agli scatti siamo pronti a scommettere che daranno luogo ad una collaborazione di successo, visto il feeling e l’affiatamento che traspare dalle immagini. Poi chissà, da cosa nasce cosa: entrambi single, entrambi con storie complesse alle spalle, Asia e Andrea potrebbero essersi trovati, anche sotto altri punti di vista.

Staremo a vedere come evolveranno le cose…