Asia Argento sembra essere tornata sul “ring mediatico” più agguerrita che mai. A testimoniarlo il suo recente post su Instagram che ha fatto il giro del web poco più di un mese fa e che la ritraeva in forma a dir poco smagliante. Secondo le ultime indiscrezioni che stanno circolando in queste ultime ore, l’attrice e regista romana sarebbe una dei concorrenti della prossima edizione di Pechino Express.

Ecco dunque spiegata la sua (ritrovata) perfetta forma fisica, ma ci sarebbe di più: ad accompagnarla in questa nuova avventura potrebbe esserci Vera Gemma, sua migliore amica che l’ha sempre difesa nel corso di questi ultimi anni a dir poco difficili.

Il ritorno di Asia in tv

La disintossicazione dai social sembra aver fatto profondamente bene ad Asia Argento che, stando alle foto pubblicate sul suo profilo Instagram riaperto da poco, è tornata in gran forma. Risaliva infatti soltanto allo scorso marzo la foto che aveva fatto preoccupare i suoi fan: la dark lady del cinema italiano aveva pubblicato una foto in cui erano ben visibili due profonde occhiaie e un corpo quasi scheletrico, con ogni buona probabilità provato da tutti gli scandali di cui è stata protagonista negli ultimi anni.

Adesso Asia, tra l’altro vista di recente a Live Non è la d’Urso in un confronto con Matteo Salvini, sembra invece essere tornata non solo sui social ma anche in tv: secondo le rivelazioni di Leggo, potrebbe essere una degli 8 concorrenti di Pechino Express, l’adventure game giunto ormai alla sua ottava edizione e che andrà in onda il prossimo febbraio su Rai 2.

Insieme a lei anche Vera Gemma

Sempre secondo le medesime indiscrezioni, ad accompagnare Asia in questa nuova avventura che la porterebbe in Oriente a scontrarsi con gli altri concorrenti in un viaggio a tappe ricco di sfide, potrebbe esserci anche la figlia del famoso attore ormai scomparso Giuliano Gemma, amica e collega dell’attrice da molto tempo, la quale non si è mai tirata indietro e che ha sempre preso le parti dell’amica.

Vera, che ha anche recitato in Scarlet diva, il film-denuncia sulle molestie subite girato – oltre che recitato – da Asia stessa, ha sempre sostenuto e difeso pubblicamente la sua migliore amica e il suo coraggio in più di un’occasione.

Pechino Express in partenza

Che il corpo statuario mostrato fieramente dalla bella Asia Argento sia la prova che le voci di queste ultime ore riguardo la sua partecipazione al programma siano più che fondate? Sembrerebbe infatti che sia Asia che Vera stiano seguendo un duro allenamento di crossfit e box proprio in vista del viaggio che le porterebbe tra la Thailandia, Cina e Corea.

I nomi dei concorrenti protagonisti della nuova edizione dell’ormai fortunato format televisivo non sono comuque ancora stati resi ufficiali, non resta quindi far altro che aspettare.

Foto in evidenza: Asia Argento e Vera Gemma Fonte: Instagram