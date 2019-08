Iniziano a filtrare novità sui programmi che presto vedremo sul piccolo schermo. Dopo tutte le indiscrezioni su Amici di Maria De Filippi Vip, svelato il cast di Temptation Island Vip, arrivano anche succosi dettagli sul reality più atteso della Rai, Pechino Express 2020. Confermato alla conduzione l’abile Costantino Della Gherardesca, dopo tanto riserbo nei suoi confronti, ecco chi saranno invece gli impavidi concorrenti.

Pechino Express: tutto pronto ma per il 2020

Dopo tanto tempo, Pechino Express 2020 è pronto ad arrivare ma c’è da dire che mancheranno ancora molti mesi prima di vederlo in onda. Per la prima volta sembra infatti che il reality di Rai 2 non andrà in onda prima del prossimo febbraio, proprio dopo il termine del tanto atteso Festival di Sanremo condotto, quest’anno, da Amadeus.

Intanto però, sebbene manchi ancora tempo che sicuramente servirà a perfezionare il cast e il format, iniziano a trapelare delle informazioni. Confermato al timone dell’amato reality, dopo una silenziosa “disputa” con Simona Ventura, Costantino Della Gherardesca alla conduzione.

Le novità e le certezze

Manca ormai quasi solo l’ufficialità ma sembra sia già possibile confermare quasi sicuramente la presenza nel cast di Ignazio Moser, proprio come anticipato da TvBlog. Pare infatti che il fidanzato di Cecilia Rodriguez, già concorrente al Grande Fratello Vip, potrebbe fare coppia con il cugino Moreno e intraprendere le vie di Pechino Express che quest’anno farà attraversare ai suoi concorrenti la Thailandia come prima tappa, la Cina e la Corea.

C’è poi ancora una forte indiscrezione da aggiungere alla lista: pare infatti che potrebbe partire alla volta di Pechino Express 2020 anche Sara Tommasi. Ovviamente però si tratta di un cast a cui mancano ancora innumerevoli nomi ma secondo le voci di corridoio non sembra che l’attesa si prospetti infinita.