Per lunghi mesi Costantino Della Gherardesca ha dovuto fare i conti con un brutto presentimento. Il suo gioiellino Pechino Express ha vacillato per lungo tempo prima di poter avere conferma riguardo il conduttore e nonostante fosse quotatissima Simona Ventura, Della Gherardesca è riuscito a tenere in casa la coppa.

Il giallo della conduzione di Pechino Express

Si è parlato di dietrofront improvviso nonostante Costantino Della Gherardesca fosse certo già mesi fa di poter contare sulla conduzione di Pechino Express. Un’aurea di mistero creato da Carlo Freccero, il direttori di Rai 2 che per lungo tempo ha vacillato, confessando di essere molto indeciso su a chi affidare il timone del reality in onda su Rai2.

La contesa con Simona Ventura

Le ultime news da Viale Mazzini anzi, smorzavano del tutto l’entusiasmo dello storico conduttore che ha dovuto fare i conti con l’intrepida avanzata di Simona Ventura, quotata e ben voluta dai vertici Rai pronti a premiarla con un reality dopo averle affidato la conduzione di The Voice.

Anzi, le parole di Freccero sembravano darla ormai per certa: “Per Simona c’è Pechino Express, ci sono tante altre cose interessanti“. Eppure, in calcio d’angolo, Costantino Della Gherardesca è riuscito a strappare la conduzione a SuperSimo, aggiudicandosi di nuovo la conduzione del reality.

Confermato Costantino Della Gherardesca

Non solo infatti, con l’uscita dei palinsesti Rai per la stagione 2019/2020, è stato confermato il format, ma anche il suo conduttore. “Poco fa, durante la presentazione dei palinsesti, la Rai ha confermato che condurrò la prossima edizione di Pechino Express. Vi ringrazio, un abbraccio“, le trionfanti parole di Costantino Della Gherardesca sul suo profilo Instagram a coronare un pericolo scampato d’un soffio.





Le sorti di Simona Ventura

Per quanto riguarda Simona Ventura, alla conduttrice spetterà l’importante compito di succedere a due icone della Rai, Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Su di lei ripone fiducia Freccero che la vuole sempre in onda, una sorta di Barbara d’Urso in chiave Rai. Confermata a The Voice, che vedrà una nuova edizione del 2020, SuperSimo sarà anche la voce narrante de Il Collegio.