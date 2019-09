Asia Argento ha fatto il suo ritorno sui social e l’ha fatto mostrandosi in gran forma. L’attrice si è ripresentata con una nuova acconciatura. Sembrerebbe che il periodo peggiore sia passato e che abbia davvero chiuso alcuni capitoli dolorosi della sua vita.

Addio ai social network

Erano gli inizi di gennaio del 2019 quando Asia Argento ha deciso di eliminare il suo profilo Twitter. L’anno passato è stato particolarmente difficile e doloroso per l’attrice che non ha saputo reggere ai commenti degli haters, alle continue critiche, agli insulti. Attaccata sia sui social network che nella vita reale, l’Argento ha deciso di abbandonare Twitter.

La sua fanpage ufficiale (in diretto contatto con lei) aveva fatto sapere: “In questo momento la sua sensibilità è troppo forte, non riesce a sopportare le troppe cattiverie gratuite che arrivano da parte di sconosciuti, protegge la sua serenità che serve per cose più importanti in questo momento, c’è una rete di haters che non la lascia vivere“.

Il ritorno su Instagram di Asia Argento

Lei stessa aveva detto che le cattiverie erano troppe e continue al punto che non viveva più serenamente. Così, dalla fine di maggio, aveva smesso anche di pubblicare su Instagram. Poche ore fa, Asia Argento ha deciso di ritornare sul social fotografico, publicando un’immagine in cui sorride serenamente, con una nuova acconciatura: capelli corti e biondi.

La didascalia a corredo recita: “Sono tornata, più forte di prima!“. E gli hashtag che l’accompagnano sono “Migliore”, “Più veloce”, “Più forte”, in inglese.

I commenti di felicità dei suoi fan

Come si diceva, è stato un anno pieno di sofferenza per Asia Argento. La morte del suo compagno Anthony Bourdain, il caso Weinstein-Bennet, lo scontro con Morgan sulla questione dello sfratto. Ospite da Barbara D’Urso, l’attrice è scoppiata a piangere per il troppo carico emotivo accumulato nei mesi.

Ad aggiungersi a tutte queste cose, i commenti di disprezzo degli haters in rete. Ora che è tornata sui social, però, sarà stato probabilmente rincuorante leggere che ci sono molti fan pronti a sostenerla e che hanno sentito la sua mancanza. In molti le hanno scritto: “Hai fatto bene a tornare perché mi mancavi“, “Sei bella dentro e fuori“, “Instagram non era più la stessa cosa senza di te“.

Immagine in evidenza: Asia Argento. Fonte: Asia Argento/Instagram