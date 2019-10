Carlo Conti non si sbilancia, ma lo scoop esplode lo stesso. Dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Nuovo Tv, il conduttore di Tale e Quale Show accende una speranza nei fan del mitico trio toscano, che va a formare con Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello

I 3 amici di sempre (e colleghi a teatro da qualche tempo) potrebbero avere in serbo per il pubblico una gran bella sorpresa. Nel corso della lunga chiacchierata l’amatissimo mattatore Rai ha commentato il successo dell’ultima edizione di Tale e Quale Show e parlato dei progetti futuri, con l’entusiasmo di sempre.

In tv con Panariello e Pieraccioni

Come è noto ai fan del trio Conti, Panariello e Pieraccioni da un po’ sono impegnati in uno spettacolo teatrale che li ha portati in tour per tutta Italia.

Lo spettacolo ha raccolto così tanti consensi che Conti si prende il lusso di fantasticare un po’: “E chissà che un giorno non diventi un format per il piccolo schermo…“.

Un’affermazione che richiede approfondimenti. Ma quando gli viene chiesto se un progetto tv sia già in cantiere, il conduttore subito rientra nei ranghi. “Ne abbiamo parlato, ma al momento preferiamo il teatro e il contatto diretto con il pubblico…“. Magari, in un futuro… perché non sperare.

Il presente e il futuro prossimo

Intanto il conduttore si gode il successo di Tale e Quale Show, giunto ormai alla sua nona edizione. “È un programma divertente e leggero, dove non c’è mai un litigio o una polemica magari creati per aumentare gli ascolti…” cerca di spiegare Conti.

Non perde di vista il futuro prossimo, quello fatto di impegni imminenti come lo Zecchino D’Oro, di cui è direttore artistico ormai da 3 anni. E quest’anno per il gran finale ha in serbo una gradita sorpresa.”In occasione della serata finale del 7 Dicembre dividerò la scena con la mia amica e collega Antonella Clerici…“.