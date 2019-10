La scorsa primavera fu una sorpresa per tutti e gli ascolti premiarono questo suo nuovo esperimento. Oggi Raffaella Carrà è pronta a tornare su Rai 3 con la seconda edizione di A raccontare comincia tu, il cui primo appuntamento andrà in onda domani sera. Tornando alla scorsa edizione, la showgirl ricorda con grande entusiasmo la sua intervista a Maria De Filippi e dichiara: “Con lei mi sono divertita un sacco“.

L’intervista a Maria De Filippi

Nuovo appuntamento con A raccontare comincia tu, il programma delle interviste a personaggi di spicco del mondo della televisione e non solo condotto da Raffaella Carrà.

La cantante è pronta ad approvare su Rai 3 con la seconda edizione del programma, forte del successo e dei personaggi di spicco che sono stati intervistati la scorsa primavera. Uno su tutti, la grande Maria De Filippi. Per la Carrà l’intervista alla celebre conduttrice Mediaset è stata una grande opportunità ed ha contribuito anche ad incrementare gli ascolti. Come racconta in un’intervista a Tv Sorrisi e canzoni, “con lei mi sono divertita un sacco“. Poi, sul successo del suo programma, esprime tutte le titubanze che avevano caratterizzato il suo esordio: “Ho scoperto che c’è anche un altro modo di fare tv, ed è una televisione diversa da quella che ho fatto finora“.

Renato Zero primo ospite

Il primo personaggio di spicco intervistato da Raffaella Carrà e che aprirà la nuova stagione del programma è niente meno che Renato Zero. Una chiacchierata a cuore aperto fra due dei maggiori esponenti della musica italiana che si ritroveranno, questa volta, a raccontarsi in un’intervista. La showgirl spende parole al miele per il poliedrico cantante: “È un vero amico. Ci vediamo spesso al mare perchè viviamo vicini. Posso anticipare che dal nostro incontro uscirà fuori Renato Fiacchini, non il Renato Zero che tutti conoscono“.

Appuntamento dunque a domani sera su Rai 3, dove la Carrà nazionale aprirà le danze ad una serie di interviste alle personalità più influenti dello spettacolo e non solo.