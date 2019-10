A Storie Italiane va in scena un’intervista a Raffaella Fico. La showgirl racconta a Eleonora Daniele le difficoltà di mostrare il proprio corpo sui social a causa dei continui attacchi del mondo del web, che la critica di essere troppo provocante. Alla trasmissione di Rai 1 la ragazza risponde senza indugi alle costanti critiche a lei rivolte.

Raffaella Fico risponde agli haters

Raffaella Fico senza peli sulla lingua risponde con sincerità e determinazione alle continue critiche ricevute sui social dal mondo del web. I commenti, in particolare, si riferiscono al desiderio della showgirl di mostrare sui social il proprio corpo sul quale, ammette, di aver lavorato tanto.

Il suo sfogo a Storie Italiane non passa inosservato: “Non mi mostro nuda sui social. Ho fatto un percorso televisivo dove mi sono esposta, ho usato la fisicità. Avendo un aspetto carino mi sono state proposte determinate cose che ho accettato. Poi, bisogna capire che strada intraprendere nel mondo dello spettacolo. Io comunque nasco come modella, ho sempre lavorato con il mio corpo anche se non ne faccio un’arma. Sembra che io abbia scene di nudo, ma non è affatto così“.

“Mario è sempre il padre di mia figlia“

Tra una confessione e l’altro, la ragazza ne approfitta anche per raccontare come è evoluto il suo rapporto con il calciatore Mario Balotelli, suo ex, dalla cui relazione è nata la piccola Pia.

Il rapporto tra i due ha subito vicissitudini turbolente e continui e numerosi alti e bassi, fino alla definitiva rottura. La goccia che ha fatto definitivamenta traboccare il vaso è arrivata quando il calciatore le ha chiesto addirittura di sottoporsi al test del DNA per confermare o meno la sua paternità. Oggi, però, il rapporto tra i due sembra essersi rasserenato, in favore soprattutto del bene della figlia. Le parole di Raffaella Fico testimonia questo riavvicinamento con il padre di Pia: “Mario è sempre il padre di mia figlia“.