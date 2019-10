Allarme in Francia, a Saint-Raphael: una persona pare si sia barricata nel museo archeologico della città e si rifiuta di uscire. Prima di entrare pare abbia fatto delle scritte inquietati, in arabo, sulla facciata dell’edificio.

Tra le frasi scritte, anche questa: “Il museo diventerà un inferno”.

Pochi aggiornamenti sul fatto

Non si hanno ulteriori notizie dello stato dell’uomo e non si sa se sia armato. Secondo le prime fonti in realtà le persone potrebbero anche essere più di una e l’uomo si rifiuta totalmente di comunicare con la polizia.

A dare l’allarme, a quanto pare, sarebbe stata una dipendente del museo, che avrebbe denunciato per prima le scritte sui muri.

Le forze dell’ordine hanno in seguito trovato segni d’effrazione, probabilmente fatti nella notte.

Il canale Twitter di Police Nationale 83 ha scritto su Twitter: “Per favore non intralciare il lavoro dei poliziotti e non rilasciare false informazioni”. È ancora presto per parlare di allarme terroristico.