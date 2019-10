Nel salotto di Vieni da me, Nicolas Vaporidis, ospite di Caterina Balivo, viene messo di fronte ai suoi grandi amori del passato. All’interno della trasmissione di Rai2 c’è anche spazio per parlare dell’impegno dell’attore all’interno del musical Full Monty.

Nicolas Vaporidis ammette: “Tre bellissimi ricordi“

Nicolas Vaporidis, attore romano doc che di greco, a suo dire, conserva solo più il cognome, la scorsa settimana è stato ospite del contenitore pomeridiano di Rai2 Vieni da me, condotto da Caterina Balivo. La padrona di casa ha colto l’occasione per rispolverare le vicende sentimentali del protagonista di Notte prima degli esami.

Di fronte ad un imbarazzato Vaporidis sono apparse le fotografie delle storiche ex dell’attore: Ilaria Spada, Cristiana Capotondi e Giorgia Surina, con la quale ci furono anche fiori d’arancio.

Incalzato da Caterina Balivo, amica di Ilaria Spada, Nicolas Vaporidis non ha nascosto di ricordare bene ogni storia e di possedere tuttora “tre bellissimi ricordi“. Niente da aggiungere, invece, sulla sua attuale vita amorosa che rimane un interrogativo senza risposta.

La nuova avventura: Full Monty

Archiviata la parentesi rosa, si è tornati a parlare del vero motivo della presenza a Vieni da me. Infatti, attualmente Nicolas Vaporidis è in scena con il musical Full Monty, riadattamento del classico di Brodway basato sulla fortunata commedia inglese del 1997.

In studio con lui anche il resto del cast, composto da Paolo Conticini, Jonis Bacir e Gianni Fantoni . Insieme a Luca Ward, unico assente all’appello, i quattro riportano in scena il famoso gruppetto di operai rimasti, letteralmente, in mutande.

Tra balletti e battute, gli attori dimostrano di aver trovato una bella intesa, che cresce replica dopo replica. La tournée, partita da Torino, ha già riscosso un bel successo e, raggiungerà moltissimi teatri italiani. Questa versione musical di Full Monty si conferma così una commedia capace di far ridere e avvicinare il pubblico a problemi e difficoltà reali.