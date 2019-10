La scomparsa di Claudia Stabile, giovane mamma di Campofiorito (Palermo) è un giallo. Dopo un primo appello alla trasmissione Chi l’ha visto?, suo marito ha deciso di intervenire con un collegamento dalla loro abitazione per lanciare l’ennesimo disperato messaggio alla moglie. La coppia ha 3 figli piccoli che la aspettano con ansia, ma della 35enne non c’è alcuna traccia dallo scorso 8 ottobre.

La scomparsa di Claudia Stabile

Nessun biglietto, nessun sintomo di sofferenza prima di una scomparsa tanto lunga quanto misteriosa. Claudia Stabile, la giovane mamma siciliana di cui si sono perse le tracce l’8 ottobre scorso, non avrebbe avuto alcun motivo per allontanarsi dai suoi affetti.

Lo ribadisce suo marito, Piero, intervenuto ai microfoni di Chi l’ha visto? per lanciare un appello dopo giorni di vane ricerche e spinosi interrogativi. A 2 settimane dall’inizio del giallo che avvolge l’esistenza della 35enne, residente a Campofiorito, nel Palermitano, la nebbia intorno al caso sembra farsi più fitta.

L’ultima telefonata

L’ultima telefonata al marito risale al giorno della scomparsa, quando la 35enne, alle 9:15, gli avrebbe comunicato di dover andare a fare la spesa a Corleone, dove invece non sarebbe mai arrivata.

L’allarme sarebbe scattato poche ore dopo, quando la donna non si è presentata a scuola per prendere sua figlia.

Nel matrimonio di Claudia Stabile non ci sarebbero ombre, stando a quanto riferito dall’uomo che ha sposato 15 anni fa. Il suo telefono cellulare risulterebbe spento dalla mattinata dello scorso 8 ottobre, e ogni ricerca si è rivelata finora vana.

Il giallo dell’auto

L’auto della donna è stata ritrovata dal marito all’aeroporto di Punta Raisi, 2 giorni dopo la misteriosa sparizione, aperta e con le chiavi posizionate sotto il tappetino. All’interno nessun segno di effrazione e nessun oggetto mancante.

C’è un particolare: nel veicolo sarebbe stato recuperato il ticket di ingresso allo scalo ‘Falcone Borsellino‘, che riporta la data dell’8 ottobre e l’orario 10:42.

“Non aveva nessun motivo per fare questo gesto“, ha detto il marito a Chi l’ha visto?, dichiarando l’assenza di attriti che potessero fare da anticamera a un eventuale allontanamento volontario. A suo dire, la moglie avrebbe dovuto preparargli la torta per il compleanno proprio quel giorno.

Chi ha portato l’auto nel luogo del ritrovamento? La vettura non è stata sottoposta a sequestro e si trova ora parcheggiata sotto casa della famiglia. Una vicina, come riportato nel format di Federica Sciarelli, avrebbe visto Claudia Stabile proprio quella mattina, mentre si allontanava in auto dal comune di Campofiorito.

L’appello del marito

“Le bambine sono preoccupatissime e piangono notte e giorno perché vogliono la mamma. Spero che si faccia sentire, dobbiamo dare una spiegazione ai nostri figli, sono piccoli, stanno soffrendo moltissimo“, ha aggiunto l’uomo rivolgendo il suo appello alla donna.

Uno spiraglio utile a risolvere il caso potrebbe arrivare dalle immagini di alcune telecamere posizionate lungo la provinciale che la 35enne avrebbe percorso fino all’aeroporto.

La donna aveva un appuntamento con qualcuno? Le è successo qualcosa di grave oppure ha deciso di andar via autonomamente? Con sé non aveva alcun documento se non la patente di guida.