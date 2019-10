La Rete ha colpito ancora. Nel suo significato più puro, questa volta: grazie ad una foto pubblicata dalla sua pagina Facebook, Gianni Morandi ha ritrovato una fan che non vedeva dal 1966. Determinante il tam-tam sui social, che è arrivato alla famiglia.

La foto di 53 anni fa

La storia è raccontata dalla Gazzetta di Modena, secondo la cui ricostruzione uno dei figli della donna avrebbe mandato la fotografia al chitarrista di Morandi. A questo punto il cantante, da anni icona del web per le sue risposte pacate e l’attività su Facebook, deve aver ricevuto la foto dal chitarrista e l’ha condivisa coi suoi follower.



Gianni si ricorda perfettamente della donna e addirittura la data e il luogo: era il 1966, al locale La Lucciola di di Concordia sul Secchia (Modena), che adesso non esiste più. Non è finita qui: Gianni Morandi ricorda bene anche quella donna accanto a lui nella foto, tale Gabriella e si rammarica per aver perso i contatti. “Credo di non averla mai più vista da allora”, scrive nel posto. Ma Facebook vede e provvede.

La chiamata al figlio

Raggiunto dalla Gazzetta di Modena, il figlio della signora Gabriella, Luca, ha raccontato di essere stato contattato proprio da Gianni Morandi.

Così ricostruisce la vicenda: “Ho inviato a mio fratello Elia la foto di mia madre con Gianni Morandi. Poi ce la siamo trovata sui social”.

Una bella sorpresa anche per la madre, protagonista della vicenda: “La mamma non ha Facebook e l’abbiamo avvertita noi. Figuratevi, la chat di famiglia si è infiammata!”. Il tuffo nei ricordi però non si è fermato qui e Morandi ha anche chiamato Luca: “Mi ha chiamato, è stato carino. Abbiamo chiacchierato un po’ e mi ha chiesto come stava mia mamma”.

Tanti i commenti divertiti alla vicenda: c’è chi ne approfitta per pubblicare altre foto del cantante e chi ironizza tirando in ballo la moglie Anna.

Dopo la gelosia per Monica Bellucci, deve forse guardarsi anche da questa Gabriella spuntata dal passato?