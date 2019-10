Si infittisce il mistero sull’improvviso abbandono di Orietta Berti a Domenica In. Questa nuova edizione del contenitore domenicale condotto da Mara Venier ha incluso la cantante tra i protagonisti del programma. Nelle ultime puntate però la Berti è scomparsa dal format senza dare spiegazioni.

Ora, con la puntata del 27 ottobre alle porte, Blog dà l’annuncio, parlando di un suo tanto atteso ritorno. Ad accompagnare questa news bomba, una serie di anticipazioni che tracciano un quadro di quelli che saranno i prossimi ospiti.

Il ritorno di Orietta

Anche questa prima edizione di Domenica In è partita col botto: dopo i consensi e il successo di pubblico raccolto lo scorso anno Mara Venier conferma ascolti stellari.

Merito anche del suo entourage, di cui quest’anno è entrata a fare parte Orietta Berti, già amatissima dal pubblico della Domenica, che l’ha conosciuta come presenza fissa al tavolo di dibattito di Fabio Fazio a Che Fuori Che Tempo Che Fa.

Se dall’inizio della nuova stagione la Berti non si è persa una puntata, da qualche settimana latita. Orietta non si è fatta viva né alla per la puntata del 13 né per quella del 20 ottobre. Ma il suo a quanto pare non era un addio silenzioso.

Stando a quanto sostiene TvBlog la signora Berti si prepara a riprendere il suo posto a Domenica In, il prossimo 27 ottobre.

Una puntata ricca di ospiti

Quella di domenica si prospetta una puntata ricca di ospiti. Anzitutto si prepara a fare il suo ritorno nel salotto della Venier Ilaria Cucchi, che in questi giorni ricorda il fratello Stefano, morto 10 anni fa.

Oltre alla Cucchi Domenica ci sarà Nek, che riempirà il pomeriggio di musica. E ancora Mara accoglierà nel suo salotto anche Lavinia Biagiotti e Teo Teocoli. È molto probabile che la lista degli ospiti non si chiuda qui, ma la momento non sono pervenute altre indiscrezioni, resteremo in attesa di novità in questi prossimi 2 giorni.