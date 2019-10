Manuel Galiano, ex corteggiatore a Uomini & Donne, parla in un’intervista a Comingsoon della veloce fine della storia d’amore con Giulia Cavaglià. Inoltre esprime opinioni pesanti nei confronti del suo rivale Giulio Raselli durante la trasmissione di Canale 5.

Manuel Galiano contro Giulia Cavaglià

Manuel e Giulia erano usciti insieme dall’esperienza di Uomini&Donne dopo che lei lo aveva scelto tra molti corteggiatori. La loro storia d’amore è naufragata molto in fretta quando, durante una vacanza ad Ibiza con amici, Manuel l’avrebbe tradita con un’altra, secondo il racconto dell’ex tronista.

A distanza di pochi mesi, Manuel vuole rivelare cosa è andato storto nella relazione: “Purtroppo le cose tra me e Giulia non sono andate bene, ma perché eravamo proprio due persone diverse.

Per me erano importanti determinate cose che per lei erano futili”. Ma l’ex corteggiatore non si ferma qui e attacca Giulia, dicendo che a lei “piace stare sotto i riflettori, a lei piace avere quel suo momento di gloria, cose che magari a me non interessano”.

L’affondo all’attuale tronista Giulio

Nel suo sfogo Manuel non risparmia nemmeno l’avversario in amore, Giulio Raselli, che dopo non essere stato scelto da Giulia si ritrova sul trono di quest’anno. Riguardo all’interesse di Giulio per la tronista, Manuel dichiara: “Non ci ho mai creduto e tutt’ora non lo credo.

Penso che col tempo si sia dimostrata la cosa. Per me, lì all’interno, non era preso di Giulia, perché poi più persone me l’avevano detto. Io credo anche alle voci di persone di cui mi fido”.

Nonostante l’importante trascorso televisivo, Manuel dice adesso di volersi dedicare alla sua più grande passione: la musica. Il giovane è infatti anche un rapper. Ma Manuel non chiude del tutto le porte alla televisione: “L’idea di tornare lì dentro, anche sotto un altro ruolo, mi farebbe davvero piacere. Sì, assolutamente sì, lo farei”, risponde l’ex corteggiatore alle domande se volesse ritornare nello studio di Maria De Filippi.