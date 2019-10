Ida Platano rischia di rubare lo scettro di protagonista di Uomini e Donne over a Gemma Galgani, che si è anche sfogata in merito alla trasmissione. La dama, ancora sofferente per la fine della relazione con Riccardo Guarnieri, ha rivelato in una recente intervista il suo stato d’animo per quello che è accaduto con l’uomo. E, sembra non essere pronta a lasciarsi nuovamente andare.

Ida Platano, il dolore per la fine della storia con Riccardo

In queste ultime puntate sta catalizzando l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne over grazie alla lettera d’amore che Riccardo Guarnieri le ha scritto ma Ida Platano si è sfogata con Uomini e Donne Magazine parlando della fine della storia con l’uomo.

Ecco cosa ha rivelato la Platano a Uomini&Donne Magazine: “Non ci stavo più con la testa, ogni giorno mi sembrava vuoto senza di lui. Non riuscivo a cucinare, non avevo voglia di andare a lavorare e mi svegliavo tardi per portare a scuola mio figlio. Sono stata troppo male”

È forse per questo che Ida non riesce più a fidarsi di lui. Infatti Riccardo si è reso conto di essere ancora preso da lei. I due si sono ritrovati al centro dello studio e Guarnieri ha letto una lettera d’amore alla Platano pubblicamente.

Lei si è detta commossa dal gesto ma è sembrata insensibile alle parole di Riccardo.

Le accuse di Riccardo e Armando

Come andrà a finire la relazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Riccardo ha finalmente fatto un passo avanti, confessandole: “Io per te ci sarò sempre”. Tuttavia, l’ha anche accusata di non essere stata corretta. Infatti, ha scoperto una corrispondenza della sua ex con Armando Incarnato. Guarnieri, a questo proposito, ha tuonato: “Ti ho chiesto di farmi leggere il messaggio ed ora scopro che lo hai cercato. Basta Maria, io me ne vado e lascio ad altri la possibilità di venire qui.

Non sei stata corretta con me”. Quindi, l’uomo è sembrato deciso a lasciare, definitivamente, la trasmissione. Nel frattempo, anche Armando Incarnato si è scagliato contro Ida, accusandola di averlo usato per far ingelosire l’ex fidanzato.