Grande momento di imbarazzo nella puntata di ieri di X Factor. Come super ospite e giurato speciale c’è stato Mika, anche ex giudice della competizione. Il cantante, tuttavia, ha lanciato una pesante frecciatina alla produzione e poi ha discusso anche con Sfera Ebbasta.

Il messaggio ai giudici

È un Mika decisamente polemico e senza freni, quello che ieri sera ha partecipato alla puntata di X Factor 13. La prima in diretta per i nuovi giudici Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta, come sempre accompagnati dalla regina del programma, Mara Maionchi.

Oltre al consueto format, la novità è stata la presenza di un quinto giudice speciale, rappresentato proprio da Mika.

Il cantante libanese naturalizzato inglese conosce bene quel palco: è stato giudice nelle edizioni 2013 e 2014, assieme a Fedez, Elio e Morgan. Dopo aver cantato Tiny Love, è proprio a loro che ha dedicato un pensiero, abbracciando anche il presentatore Alessandro Cattelan. Lo stesso gli ha poi chiesto se volesse dare un consiglio ai nuovi giudici e qui è arrivata la imprevedibile stoccata: “Non ascoltate quei pezzi di m**da dentro le vostre orecchiette, buttate quei cosi e seguite il vostro cuore”.

Nello studio l’imbarazzo è stato palpabile. Mika ha sostanzialmente accusato la produzione di suggerire ai giudici cosa dire, forse anche solo per stare nei tempi televisivi della diretta.

Cattelan ha reagito con evidente imbarazzo, ma si è anche notato che, dopo l’esibizione dei Booda, Samuel si è effettivamente tolto l’auricolare.

La polemica con Sfera

Non è finita qui. Dopo la frecciatina alla produzione di X Factor, Mika ha avuto a che ridire anche col giudice Sfera Ebbasta. Il tutto è stato dovuto all’esibizione di Giordana Petralia. L’arpista, secondo Mika, si è esibita con un look che ne svalorizza la giovane età, definendolo un look “da Sanremo di 20 anni fa”.

Il commento non è piaciuto per niente al trapper milanese, che ha duramente criticato il cantante e giudice speciale: “Parli del look di Giordana vestito così?

Parliamo di musica, dai”. Altro momento di tensione in studio, con Mika che prova quindi a ritornare a valutazioni più musicali: “Io penso che lei può fare delle cose poetiche, non sto qui per distruggerla, proprio perchè penso possa fare molto scelgo di salvarla”. Per come si erano messe le cose, non era scontato che Mika decidesse di salvare Giordana, ma così è stato.

Su twitter sono esplosi i commenti, tra chi “vola” per via delle rivelazioni di Mika sugli auricolari e chi commenta ironicamente le parole di Sfera Ebbasta: “Ma proprio lui dice parliamo di musica?”. Se questo è l’inizio dei live, se ne vedranno delle belle.