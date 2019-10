Simona Izzo è tornata ospite al programma Vieni da me di Caterina Balivo e ha parlato a tutto tondo dei suoi amori e della sua vita. Durante l’intervista, a una domanda della conduttrice, la regista ha però lanciato una frecciatina inaspettata alla showgirl Belén Rodriguez che fa discutere.

Simona Izzo, cosa pensa di Belén

É una Simona Izzo scatenata quella che ha preso parte al programma di Raiuno Vieni da me. Intervistata da Caterina Balivo, nella rubrica “La lavatrice: panni sporchi lavati in tv” la regista, sceneggiatrice e opinionista è stata abbastanza ferrea riguardo la persona a cui non affiderebbe mai un ruolo in un film suo e del marito Ricky Tognazzi: Belén Rodriguez.

Infatti, le è stata mostrata una carrellata di attrici come Nicole Kidman, Sabrina Ferilli e Monica Bellucci e in merito alla showgirl argentina ha detto: “Belén? Non la prendo in considerazione”. A questo punto, la Balivo le ha fatto notare che Belén ha fatto dei film ma la Izzo ha incalzato: “Cos’ha fatto? Lo vedi che non lo sai neanche tu!”.

Gli amori e i matrimoni di Simona Izzo

Nell’intervista a Vieni da me, si è parlato anche di altri argomenti. Ad esempio, la Izzo ha confessato di sentirsi in colpa per non essere stata una brava mamma e figlia.

Oggi, dice, se accetta dei lavori è per pagare le scuole ai suoi nipoti. Naturalmente, non potevano mancare le domande legate ai suoi amori. Infatti, Simona Izzo ha avuto una storia con Maurizio Costanzo che non avrebbe sposato “per mancanza di tempo”. Chiaramente intenzionata a cambiare discorso, si è poi parlato del marito della regista, Ricky Tognazzi, sposato nel 1995. “L’ho stalkerizzato per farmi sposare” ammette Simona Izzo.

Simona Izzo è stata sposata anche con Antonello Venditti, dal 1975 al 1978 e i due si sono separati per colpa di un tradimento.

Caterina Balivo le ha anche mostrato una dichiarazione del cantante in cui lui ammetteva di aver sofferto per la fine della storia con Simona e di aver trovato conforto in Lucio Dalla, stupendo molto la donna, ignara di questo aspetto dell’ex.