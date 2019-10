Una felicità indescrivibile per l’ex frequentatrice del salotto di Maria De Filippi, Diletta Pagliano. In molti sicuramente la ricorderanno per aver partecipato a Uomini&Donne: la vera domanda però è, come dimenticarsela? O meglio, come dimenticare le litigate tra lei e e Barbara Barbieri, la “Bubi” anche lei corteggiatrice ai tempi di Leonardo Greco. La Pagliano ha finalmente coronato però il suo sogno al fianco di Alessandro Mastromatteo, diventando mamma!

Diletta Pagliano mamma: è nato Thomas Enrico

Tantissimi ricorderanno le litigate, le discussioni che avvennero nel piccolo teatro di Maria De Filippi, quello di Uomini&Donne. Quello di Leonardo Greco viene ricordato ancora, dopo anni, come uno dei troni più turbolenti per le frequenti discussioni tra le due corteggiatrici, Diletta Pagliano e Barbara Barbieri, intramontabile “Bubi” il cui spettro sembra ancora aleggiare in quel di Uomini&Donne.

Dopo l’esperienza al dateshow, Diletta Pagliano ha voltato pagina e ritrovato l’amore al fianco del ristoratore Alessandro Mastromatteo che l’ha resa mamma di un bimbo!

L’amore ritrovato con Alessandro Mastromatteo

Una gioia immensa che arriva dopo la tempesta, un periodo particolarmente difficile per la Pagliano, vittima di un brutto incidente. Quel buio però è stato messo fuori gioco dalla luce e dalla gioia di poter diventare mamma per la prima volta al fianco dell’uomo che la ama.

Così la Pagliano in esclusiva a IsaeChia.it, ha voluto dare oggi la lieta notizia: è nato infatti il piccolo Thomas Enrico, il frutto di un amore che ci auguriamo tutti possa essere duraturo. “Non si può spiegare cosa si prova – ha raccontato l’ex corteggiatrice a IsaeChia.it – È la gioia più grande di tutta la mia vita, una felicitò che non sapevo potesse esistere. Forse non sapevo davvero cosa fosse la felicità e il vero senso della vita prima che arrivasse lui. Ti cambia in meglio come donna, vedi le cose sotto un’altra prospettiva“.