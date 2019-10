Amanda Knox torna a far parlare di sé, questa volta però non ha nulla a che vedere con il matrimonio o con un suo ritorno in Italia. L’ex studentessa americana al centro del terribile di caso di cronaca legato alla morte di Meredith Kercher a Perugia, ha gelato Lady Gaga sui social rispondendo ad un suo tweet.

Amanda Knox gela Lady Gaga

Nelle scorse ore la cantante pluripremiata, e protagonista del film di successo A star is born, ha pubblicato su Twitter uno stato nel quale parla della fama. “Fame is prison – la fama è una prigione” ha scritto la cantante, poche parole per descrivere uno stato d’animo legato alla vita da star mondiale.

Una vita che effettivamente non concede privacy e ogni gesto o azione finisce su giornali e tabloid nel tempo di uno schiocco di dita; basti pensare all’ipotetica liaison tra lei e il bell’attore Bradley Cooper.

Fame is prison — Lady Gaga (@ladygaga) October 25, 2019

Visto il tweet di Lady Gaga, Amanda Knox non ha esitato a rispondere: “I hear you, but prison is prison- Ho capito cosa intendi, ma la prigione è prigione”. La cantante non ha ancora risposto alla Knox.

I hear you, but…prison is prison. https://t.co/5cclYYZxk7 — Amanda Knox (@amandaknox) October 25, 2019

La reazione degli utenti

Se Lady Gaga ancora non ha risposto ad Amanda Knox, sono stati in tanti gli utenti (non solo italiani) a dire la loro.

“Detto da te fa ridere” ha commentato un utente italiano, “Murder is murder” ha scritto un altro. “I can skip school if I want, I can skip prison if I’m rich – posso saltare la scuola se voglio, posso saltare la prigione se sono ricco” ha commentato ancora un follower, e così via.

Credits immagine in alto: Amanda Knox/ Lady Gaga-WikiCommons