A poche ore dall’annuncio della morte del leader dell’Isis Al Baghdadi una sparatoria di massa si è verificata nei pressi di una università in Texas. Si registrano vittime e feriti.

Sparatoria all’università

Secondo quanto riferito dai media locali, la sparatoria è avvenuta poche ore fa durante un party a seguito di un evento sportivo universitario. Diversi studenti sono rimasti coinvolti e il primo bilancio è drammatico. Si contano infatti 20 feriti e 4 morti.

La sparatoria è avvenuta presso il Texas A&M Commerce di Greenville. Sui social sono iniziate a circolare diversi video e immagini che mostrano il momento immediatamente successivo agi spari dove si vedono molte persone che si muovono in modo frenetico e altre che cercano di fare la rianimazione ai feriti a terra.

#BREAKING: Mass shooting happened at a Homecoming party at Texas A&M Commerce overnight. At least two fatalities. More than a dozen injured. A .227 caliber rifle is believed to be used. Motive unknown. Commerce, Texas is in Hunt County — an hour east of Dallas. pic.twitter.com/ujtvTYWvAb — Jason Whitely (@JasonWhitely) October 27, 2019

L’attacco dopo una partita di football

La sparatoria si è verificata a seguito di un evento sportivo al quale erano presenti quasi 100mila persone. Si trattava dell’Homecoming della squadra di football locale; evento che segna l’inizio del campionato universitario di football al quale partecipavano anche ex studenti. In tanti si erano fermate per il party che ne è seguito.

There has been no active shooter situation in Commerce. There was an event outside Greenville, TX that may or not have involved students at this time. Further information will be posted when known. — @TAMUCUPD (@tamucupd) October 27, 2019

Al momento non sono state rese note informazioni in merito a chi abbia commesso l’atto.

Le immagini del luogo della sparatori

Su Twitter si alternano informazioni, molti utenti condividono immagini e video del momento immediatamente successivo agli spari.

#BREAKING Mass shooting at Texas A&M Commerce homecoming party at a venue near #Greenville. Guest say someone with a rifle opened fire. Latest @GoodDayFox4 @FOX4 pic.twitter.com/XWrP9wVOSE — FOX4Terry (@FOX4Terry) October 27, 2019

I video

ATTENZIONE IMMAGINI FORTI CHE POTREBBERO URTARE LA VOSTRA SENSIBILITÀ

#Greenville: Up to 20 people have reportedly been wounded in a mass shooting incident at a homecoming party in Greenville, Texas. A major police and emergency operation is currently underway. – BNO News/Dallas Morning News pic.twitter.com/3gEPRfsC47 — I.E.N. (@BreakingIEN) October 27, 2019