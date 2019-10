Il compleanno di Federica Panicucci, il 27 ottobre scorso, è stato occasione per un racconto social davvero suggestivo. La conduttrice ha spento le sue 52 candeline circondata dall’amore della famiglia e da tantissimi amici vip, per un party esclusivo allietato dalle note di Umberto Smaila. Tutto è iniziato nel segno della dolcezza, con una mattinata tra tanti omaggi floreali e un pranzo fuori, in compagnia del suo Marco Bacini e dei figli. La vera festa è andata in scena nella serata, con una torta e tanti auguri per il volto di Mattino Cinque.

Il compleanno social di Federica Panicucci

Federica Panicucci ha scelto di condividere alcune istantanee del suo 52° compleanno con le migliaia di follower che affollano il suo Instagram.

La giornata del 27 ottobre si è trasformata in un racconto dolcissimo, iniziato al mattino con una foto che la ritrae in compagnia dei figli davanti a una torta.

“Tutto l’amore del mondo” è il tenerissimo titolo dato dalla conduttrice allo scatto, prima di un pranzetto fuori con la famiglia. Tra i tanti regali ricevuti, non poteva mancare uno strepitoso mazzo di rose rosse da parte del compagno, Marco Bacini, con cui ha ritrovato il sorriso e il brivido di un amore da favola.

Federica Panicucci ha condiviso anche alcune Instagram Stories che sintetizzano la sua giornata d’amore tra famiglia e amici, culminata nel party notturno che l’ha vista grande protagonista.

Instagram Stories di Federica Panicucci

Le immagini del party esclusivo

La notte di Federica Panicucci si è trasformata in un’esplosione di colori e magia, stretta nel caldo abbraccio di parenti e amici. Tutti intorno a lei per gli immancabili auguri, poi tante canzoni intonate da Umberto Smaila per lei.

Il look della conduttrice non lascia alcun dubbio sulla sua forma perfetta, avvolta in un abito romantico e sexy che ha stregato i follower.

Durante la serata il ballo con Marco Bacini e un dolcissimo scambio di effusioni davanti alla torta, circondata da luci e musica.

Instagram Stories di Federica Panicucci

Tra gli invitati, volti noti del jet set come Taylor Mega, Le Donatella, Lory Del Santo, Marco Balestri, Fausto Puglisi e molti altri. Sui social il ringraziamento della conduttrice a quanti le hanno rivolto un pensiero nel suo giorno speciale: “Siete tantissimi, ho ricevuto tantissimi messaggi, grazie a tutti, risponderò presto“.