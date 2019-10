Sabato di festa in casa Perego: la conduttrice ha infatti festeggiato il battesimo del nipote Pietro, figlio della primogenita Giulia. Il battesimo è stato ampiamente documentato da foto e post su Instagram.

La nonna orgogliosa

Da 10 mesi la vita di Paola Perego è cambiata: è diventata nonna di Pietro, che la figlia Giulia ha avuto dalla relazione con Filippo Giovannelli. Il bambino è nato a novembre del 2018 e ora è stato battezzato, con tanto di festa con amici e parenti. La giovanissima nonna (53 anni) e gli altri partecipanti hanno condiviso le foto del giorno di festa sui vari account Instagram.



Il profilo della conduttrice e showgirl è popolato di immagini e dimostrazioni d’amore per il nuovo arrivato di casa, ma anche per il genero. In una delle foto posa con Filippo Giovannelli e la didascalia recita “un altro figlio adottato”, a dimostrazione dei buoni rapporti con il compagno della figlia. Il post precedente, invece, è tutto per il piccolo Pietro e i suoi 11 mesi di vita.

La storia di famiglia

Nelle storie Instagram, la famiglia scatta foto insieme: c’è Paola Perego, i figli Giulia e Riccardo (avuti dal primo matrimonio con il calciatore Andrea Carnevale), Filippo Giovannelli e naturalmente la star della giornata, il piccolo Pietro.

Il tutto corredato da una scritta bella grande: “We are family“, un messaggio preciso a riprova della gioia e dell’unità in un giorno speciale.

Torta, palloncini e decorazioni azzurre per il festeggiato, che posa sul tavolo con un’aria non particolarmente convinta ma proprio per questo spiritosa. Tanti i commenti alla foto pubblicata da Paola Perego, tutti di felicitazioni per la giornata di battesimo. Una famiglia felice che si gode una giornata all’insegna del nuovo arrivato di casa, che sta dando tante emozioni a nonna Paola.