Sembra deciso nella sua decisione Riccardo Guarnieri questa volta: la tribolante storia con Ida Platano è giunto al capolinea. Se prima era lei a nutrire dei dubbi su un ritorno di fiamma ora è lui ad apparire inamovibile e profondamente deluso.

Riccardo ha spiegato il suo attuale stato d’animo ai lettori di Uomini & Donne Magazine. A far crollare ogni speranza la recente scoperta dello scambio di messaggi tra Ida e l’ex Armando.

La cocente delusione

Ci aveva creduto il cavaliere, che negli ultimi tempi le aveva provate davvero tutte per riconquistare il cuore della sua Ida. Le aveva perfino scritto una lettera d’amore.

Mosse valide, dal momento che lei non si era mostrata totalmente indifferente, anzi lo aveva cercato di nuovo riaccendendo le sue speranze.

“Mi sono aggrappato a quel gesto ho apprezzato che mi abbia cercato” racconta un ormai disilluso Riccardo. “Poi, però, quando l’ho rivista in trasmissione mi sono ritrovato davanti un’altra persona. Mi ha mandato più volte il buongiorno, ha mostrato un interesse nei miei confronti che una persona non presa, non innamorata di solito non ha. In puntata aveva un’altra espressione, sembrava molto agguerrita nei miei confronti“.

Il punto di non ritorno

Tutto questo può averlo demoralizzato, ma il fatto che Ida abbia riallacciato i rapporti con Armando e che sia venuto ha costituito per Riccardo un punto di non ritorno.

Il fatto poi che Guarnieri sia venuto a conoscenza della cosa attraverso la trasmissione lo ha distrutto.

“Non sarebbe cambiato niente se me lo avesse detto, eravamo già in alto mare, ma scoprirlo in puntata mi ha ferito moltissimo. Per come sono andate le cose mi sento un po’ un idiota” ha proseguito sul magazine. “Io a oggi non ho le idee chiare, ma basterebbe una sua telefonata“. Stavolta sembra definitivo e nessuno dei 2 pare disposto a più tornare sui suoi passi.