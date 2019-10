Arrivano in questi momenti notizie dalla Germania e precisamente da Amburgo. Secondo quanto riuscito a filtrare in questi momenti dalla città tedesca, ci sarebbe stata un’aggressione di fronte al Tribunale.

::: ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO :::

Aggressione ad Amburgo fuori dal Tribunale

Molte poche, labili e frammentarie le notizie che arrivano da Amburgo. I media locali riportano in questi momenti di un’aggressione che sarebbe avvenuta di fronte al Tribunale di Amburgo. Nell’attacco, che sarebbe avvenuto con un coltello da parte di un uomo, sarebbe rimasto gravemente ferito un passante. Per quanto riguarda l’aggressore, non risultano esserci stati fermi né arresti e anzi, sembrerebbe che l’uomo sia in fuga e sia stata aperta la caccia da parte della polizia tedesca.

Sempre in questi momenti, sul cielo di Amburgo, sta sorvolando un elicottero della polizia intento a contribuire alla cattura dell’uomo di cui non hanno informazioni sulla sua identità così come non è chiaro il movente dell’aggressione.