La bellissima Carolina Stramare, reginetta di Miss Italia, è tornata single. La reginetta di bellezza sembra non riuscire a coniugare tutti i suoi maledettissimi impegni, per citare Max Gazzè, con la relazione con Alessio Falsone, attivo nell’entourage della ristorazione milanese. Raccontatasi a DiPiù, Miss Italia spiega genesi di una crisi che potrebbe avere risvolti anche “televisivi”.

Carolina Stramare, Miss Italia torna single

Confessa di essere del tutto ignara di una presunta proposta che sarebbe arrivata all’ormai ex fidanzato, Alessio Falsone, da parte degli intimi di Maria De Filippi che lo vorrebbero sul trono di Uomini&Donne. Una proposta che sarebbe arrivata proprio dopo un periodo di crisi che ha allontanato i due per motivi più legati al tempo, alla distanza e al lavoro.

Lei, sulla cresta dell’onda lavorativamente parlando, ha un’agenda ricca di impegni che la costringono a cambiare spesso meta e a viaggiare molto da uno studio fotografico all’altro. Lui invece, più “sedentario” sotto questo profilo, fisso a Milano, non riuscirebbe a gestire questa continua mancanza.

Una crisi dettata dalla lontananza e dagli impegni

A raccontare tutti questi dettagli sulla fine della loro storia è proprio Carolina Stramare, la Miss Italia in carica che non sembra aver tempo per l’amore in questo preciso momento della sua vita.

“Ci sentiamo tutti i giorni – dichiara la Stramare a DiPiù – Parliamo tutti i giorni, però ovviamente lui non sta bene. Gli manco. Gli manca la vita di prima. Non si è stancato di me, però giustamente non ci vediamo mai, quindi è faticoso. Molto faticoso“. Al momento al primo posto nella sua vita non c’è spazio per 2 vite: il lavoro e l’ascesa nel mondo dello spettacolo anche dopo la vittoria al concorso di bellezza sembrano averla messa alle strette costringendola a pensare solamente a sé stessa. “Ora devo un attimo pensare a me e basta“, spiega la Stramare.

Che si tratti di una pausa o di un addio? Difficile capirlo anche se la situazione sembra essere chiara.

La proposta all’ex da Uomini&Donne

Sulla proposta che Uomini&Donne avrebbe avanzato a Falsone, forte sui social anche per il suo bell’aspetto, la Stramare non sa nulla e non sembra esserne particolarmente contenta: “Non mi ha detto niente, spero che non me l’abbia nascosto. Per carità, ci può stare, ma dato che lo conosco bene so già che se accettasse non si troverebbe a suo agio in televisione in quel tipo di show“.