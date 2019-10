La stagione 2019-2020 de La vita in diretta, targata Alberto Matano e Lorella Cuccarini, sembra essersi rimessa ‘in carreggiata’ dopo alcuni tiepidi segnali di sofferenza in termini di ascolti. Il record incassato nella puntata del 28 ottobre scorso ha dato grande carica al format, specialmente alla conduttrice, che ha scelto di condividere la sua felicità via Twitter: “È solo l’inizio“.

La gioia di Lorella Cuccarini

Il bacino di consensi intorno alla nuova stagione de La vita in diretta sembra allargare le maglie e accogliere numeri sempre più importanti. Lo rivelano i dati di ascolto diffusi a margine della puntata del 28 ottobre scorso, che ricalcano il perimetro di un orizzonte di successo da perseguire con tutte le forze.

Lorella Cuccarini ha festeggiato il trionfo via Twitter, sottolineando la necessità di proseguire lungo la strada di un impegno costante per affinare il legame con i telespettatori.

“Grazie a tutte le persone che ci seguono quotidianamente. È bello sapere che, piano piano, stiamo trovando la giusta sintonia con il pubblico. Ed è solo l’inizio. Continuiamo a lavorare a testa bassa e ad accogliere i vostri suggerimenti“.

Grazie a tutte le persone che ci seguono quotidianamente💥

La vita in diretta: i dati del 28 ottobre

Quello di lunedì 28 ottobre, per la trasmissione, rappresenta un segnale di ripresa importante dopo una serie di flop che sembravano aver ormai condannato l’intera architettura della nuova edizione a una deriva di consensi irreversibile.

Il pomeriggio di Rai 1 si è tinto dei colori di una possibile svolta con cifre che iniziano a restituire un maggiore margine di speranza sulle sorti del format.

Soddisfatto anche Alberto Matano, che dopo il suo allenamento mattutino, il 29 ottobre, ha ringraziato il pubblico con un video su Instagram: “Allenamento finito…Sono un po’ sfatto, ma sono davvero tanto contento perché ieri siete stati tanti a seguirci…Quindi la giornata inizia con un grande sprint!“.

Si è trattato di uno dei migliori risultati tra le puntata finora archiviate, con un pubblico di 1.869.000 telespettatori e il 15,18% di share.

La sfida della coppia Alberto Matano – Lorella Cuccarini, per restare a galla nel difficile equilibrio del successo, è volta a far risorgere ascolti finora traballanti (per alcuni addirittura catastrofici) che difficilmente hanno sfiorato il 15% di share.