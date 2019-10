La moglie di Raf, Gabriella Labate, rompe il silenzio sul suo rapporto con il cantautore attraverso alcune righe condivise su Instagram. Ad accompagnare la sua ‘verità’ su una delle storie d’amore più invidiate dello spettacolo c’è anche una foto, che ritrae la coppia stretta in un abbraccio all’alba di una favola romantica che fa ancora sognare.

Gabriella Labate e Raf: coppia vincente

Quella tra Gabriella Labate e Raf è una delle storie d’amore più solide e invidiate dello spettacolo. La coppia vive il più possibile al riparo dai riflettori, forte di un amore che vive da oltre 23 anni e che è stato coronato dalla nascita dei figli Bianca Aleida e Samuele.

La loro si è rivelata un’unione vincente, capace di preservarsi immutata nonostante i fisiologici contraccolpi della fama e del gossip. Lei, 55 anni e una bellezza intramontabile, vanta una brillante carriera come showgirl e primadonna al Bagaglino, ma anche l’impegno come coreografa.

Lui, sempre uguale a se stesso, in barba ai 60 anni che sembrano non aver minimamente aggredito il suo fascino evergreen, continua a regalare sogni di note al suo pubblico. Ma qual è la ‘ricetta’ del loro equilibrio perfetto?

Il segreto di un amore

Una delle domande frequenti dei fan riguarderebbe proprio il ‘segreto’ della loro solida unione.

Lo conferma la risposta di Gabriella Abate, che ha condiviso su Instagram la sua verità: “Domande frequenti: “qual’è il vostro segreto?” ……. non essercelo mai chiesto! un’ora o per sempre“.

Tra “il cantante e la ballerina”, come lei stessa ha descritto la coppia, non ci sarebbe, dunque, alcuna ombra e soprattutto non ci sarebbe nessuna ‘domanda’ irrisolta. Un amore vissuto alla giornata, ancorato alla certezza della sua autentica essenza. Tra i commenti di approvazione anche la ‘valanga di cuoricini’ di Maria Grazia Cucinotta, che ha espresso il suo dolce pensiero a margine del post.

*immagine in alto: fonte/Instagram Gabriella Labate, dimensioni modificate