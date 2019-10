Alessio Boni annuncia con gioia che sta per diventare padre, la prima volta per l’attore. Il protagonista di La strada di casa si prepara a diventare molto presto genitore insieme alla compagna Nina Verdelli, al suo fianco da 4 anni. L’attore da tempo raccontava la sua voglia di avere un figlio e finalmente il desiderio si avvera, come ha dichiarato al settimanale Oggi.

Alessio Boni e la compagna aspettano un figlio

A 53 anni, Alessio Boni è in attesa del primo figlio, come annunciato da lui stesso: “È arrivato a sorpresa. Ultimamente avevo smesso di ripetere nelle interviste che volevo un figlio per scaramanzia.

Perché più me lo auguravo e più non succedeva niente. Alla fine sono stato zitto ed ecco che è arrivato“. Il primogenito della coppia nascerà a marzo e Boni sembra non stare nella pelle.

La storia con Nina Verdelli

L’attore frequenta la giornalista di Vanity Fair dal 2016, una storia d’amore che ha conquistato anche i suoi fan, nonostante i due siano molto riservati. Nina Verdelli, figlia del direttore di La Repubblica Carlo Verdelli e della giornalista Cipriana Dall’Orto, ha circa 20 anni in meno di Alessio Boni, ma questo non è mai stato un ostacolo alla loro storia.

Anzi, i due sono affiatatissimi e hanno anche presentato insieme nelle librerie il lavoro della giornalista, Breve storia triste (del mondo), una raccolta di brevi frasi sugli inciampi in cui tutti incappiamo nella quotidianità.

Tante novità anche sulla vita professionale

Alessio Boni, dopo il successo della fiction La strada di casa, si prepara a tornare sul piccolo schermo con due novità. Enrico Piaggio: Un sogno italiano lo vedrà interpretare lo storico imprenditore che fece diventare leggenda la Vespa, mentre con Giorgio Ambrosoli – Il Prezzo del coraggio Alessio Boni interpreterà “l’eroe borghese” ucciso da Michele Sindona nel 1979, dopo la scoperta della sua rete di traffici.