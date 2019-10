Continuano gli appelli e le ricerche per risolvere il giallo della scomparsa del 27enne Cristian Farris, le cui tracce si sono perse il 21 ottobre scorso a Orroli, comune sardo in provincia di Cagliari. C’è un altro mistero che irrompe su uno scenario denso di interrogativi, dopo il ritrovamento del suo furgone, bruciato, nelle vicine campagne di Escalaplano: è sparito anche il suo cane. La famiglia del ragazzo ha lanciato un messaggio: “Chi sa qualcosa, parli e ci aiuti“.

Cristian Farris: un giallo, 2 misteri

Il caso di Cristian Farris, calzolaio 27enne scomparso nella serata del 21 ottobre scorso a Orroli, in Sardegna, è un giallo che scuote le cronache dell’Isola e nel quale si innestano altri 2 misteri.

Anzitutto il ritrovamento del suo furgone, bruciato, in una località rurale a 5 chilometri di distanza dal paese in cui il giovane vive. Il mezzo è stato individuato in prossimità della strada che conduce al comune di Escalaplano.

Il secondo mistero riguarda la sparizione del suo cane, animale dal quale il ragazzo non si sarebbe mai separato: “È scomparso assieme a Cristian – ha riferito la madre del 27enne ai microfoni de L’Unione Sarda – il cane lo seguiva dovunque (…) rimaneva sempre col gregge e comunque nella zona dell’ovile di Cristian.

(…) Chi lo dovesse avvistare, ci contatti subito“.

L’appello della famiglia

“Perché bruciare la macchina? Chi sa qualcosa, parli e ci aiuti“, ha detto la madre del ragazzo ai microfoni dell’emittente locale Videolina, avanzando sempre più dubbi intorno a una scomparsa misteriosa e, a detta della famiglia, assolutamente inspiegabile.

Un giovane senza ombre e senza macchie: è questo il ritratto di Cristian Farris che emerge dal racconto di parenti e conoscenti. Molto noto nella zona, lavora come calzolaio tra Orroli e i centri limitrofi e sono diverse, finora, le segnalazioni purtroppo non risolutive.

I Carabinieri di Orroli e della Compagnia di Isili sono impegnati nelle indagini sulla vicenda, e le ricerche vedono in campo anche i volontari della Protezione civile.

La madre di Cristian Farris teme che dietro la scomparsa possa celarsi una verità drammatica, e sui social non si fermano gli appelli per trovare risposte sul giallo del 27enne.

