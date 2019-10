Un coro di auguri social per il compleanno di Eros Ramazzotti, giunto al traguardo delle 56 candeline con lo smalto impeccabile dell’artista e del papà. Dalla figlia Aurora a Laura Pausini, passando per una folta schiera di amici e colleghi, sono stati tantissimi i messaggi rivolti al cantante che, con la sua musica, ha portato l’Italia nel mondo.

Compleanno social per Eros

I 56 anni di Eros Ramazzotti sono stati occasione di una grande dimostrazione d’affetto da parte di tante persone, sua figlia in testa. I messaggi di auguri rivolti all’artista hanno colorato di carezze virtuali il giorno del suo compleanno, il 28 ottobre scorso, rendendo la festa ancora più speciale.

La dedica più importante non poteva che essere quella della primogenita, Aurora Ramazzotti, che ha scelto Instagram come teatro per un dolcissimo messaggio al papà: “Auguri a te anima libera, che si batte sempre per ciò in cui crede, che porta alta la bandiera della sincerità in un mondo dove spesso manca. Sei un esempio per tutti. Ti amiamo, ti amo“.

Gli auguri di Laura Pausini

Laura Pausini ha voluto dedicare un post sul suo profilo Instagram all’amico e collega Eros, spendendo parole di grande stima e affetto dopo aver lasciato un commento sulla pagina dell’artista: “Auguri Fratellone“.

Nel post uno scatto a due risalente agli anni ’90, e la tenera riflessione sul loro rapporto d’amicizia lungo decenni: “Caro Eros, qui eravamo a Amsterdam nel 1994 ed era la prima volta che vedevo un tuo concerto: ero tanto emozionata x essere lì ad applaudirti. Oggi sono felice di poterti fare gli Auguri non solo come mio idolo ma anche come amico! Buon Compleanno“.

Il sole dopo la tempesta

Non c’è dubbio che Eros Ramazzotti sia uno dei cantanti più affermati e amati non solo in Italia, ma anche nel tessuto artistico internazionale. E non sembra esserci alcun dubbio neppure sul fatto che il sole sia tornato prepotente a illuminare la sua esistenza, dopo la tempesta sentimentale legata alla fine del suo matrimonio con Marica Pellegrinelli.

L’artista non si è mai mostrato debole davanti al nuovo capitolo di vita che si trova ad affrontare, e forte dell’affetto di tantissimi amici e fan procede dritto sulla scia di un successo intramontabile.

Proprio in occasione del suo compleanno, però, qualcuno non ha fatto a meno di notare la presunta assenza di auguri da parte delle ex di Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, il cui nome non sembra figurare tra i tantissimi commenti piovuti sui social.

Sulla questione non ci sono certezze: non è escluso, infatti, che gli auguri dei più stretti contatti del cantante siano arrivati in forma riservata, dribblando così l’occhio sempre vigile dei riflettori e dei fan.