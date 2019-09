Eros Ramazzotti ha parlato, recentemente, della fine della sua storia d’amore con Marica Pellegrinelli, svelando quali siano le sue priorità in questo momento e concentrandosi sul lavoro, che continua a dargli soddisfazioni, con concerti completamente sold-out.

“La vita va avanti”

Il cantante Eros Ramazzotti, per la prima volta, dice la sua sulla fine del legame con Marica Pellegrinelli ai microfoni di Lunatici, la trasmissione di Radio 2 condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. In questi mesi, quando si era saputo del loro addio e del nuovo flirt tra la donna e Charley Vezza, Ramazzotti ha mantenuto un basso profilo ma adesso è pronto a parlare di quello che è importante per lui in questo momento e per il benessere della sua famiglia.

“La vita va avanti, bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti. Il resto, poi, migliora sempre” sono state le parole del cantante. Eros si è scagliato anche contro chi mette in giro pettegolezzi sul suo conto, dicendo di essere abituato a certe cose, augurandosi che la gente non creda a tutto ciò che viene scritto. E dice: “Ormai con i social mi arriva tutto quello che viene in scritto in tre secondi, ma non ci faccio più caso” .

Ancora uniti per l’amore dei figli

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, nonostante la separazione, cercano di essere uniti per il bene dei loro figli. Proprio in questi giorni, i due sono stati paparazzati dal settimanale Chi in un’occasione molto importante e cioè insieme alla loro primogenita, nel primo giorno di scuola. Questa estate, i due avevano anche trascorso del tempo insieme a Taormina, proprio insieme ai figli ed Eros si è più volte esposto pubblicamente per difendere la sua ex dalle polemiche e accuse.

Se dal lato sentimentale le cose non sono delle migliori, dal punto di vista lavorativo Eros Ramazzotti sta riscuotendo grande successo in tutta Italia col suo tour.

A questo proposito ha rivelato: “È stata una estate molto calda, abbiamo fatto tutti sold out, la gente dimostra sempre il suo grande affetto”.