Si può smettere di essere marito e moglie ma non si smetterà mai di essere genitori. A confermarlo sono Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti: nonostante le loro vite abbiano imboccato strade diverse, i figli continuano a tenerli vicini, uniti e anche sorridenti, felici di condividere momenti importanti come il primo giorno di scuola.

Amanti non più ma sempre genitori

Può finire l’amore, può finire la passione ma il rispetto e l’affetto permangono ed Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, in questo senso, hanno dato lezione a tutti fin dal principio, quando è venuta a galla la notizia della loro separazione. I fan non avevano avuto remore a travolgere di critiche la Pellegrinelli, accusandola di aver tradito Eros, ingannato da lei descritta come “un’arrampicatrice sociale”.

Per quanto tra i due le cose non andassero affatto bene, Ramazzotti non ha titubato un secondo ed è immediatamente intervenuto in difesa dell’ormai ex compagna, tutelandola come persona, come donna e come madre dei suoi figli.

Marica e Eros insieme per il primo giorno di scuola della figlia

Ora che si rincorrono fiumi di fitti chiacchiericci circa la nuova relazione della Pellegrinelli, al fianco dell’imprenditore Charley Vezza, c’è poco spazio per divagare su quello che è rimasto della sua passata relazione con il cantante.

Eppure proprio come mostra il settimanale Chi, tra i due i rapporti continuano ad esserci e anche buoni, particolarmente edificanti soprattutto quando si parla dei loro bimbi Rafaela Maria e Gabrio Tullio. Proprio Rafaela Maria quest’anno ha dovuto affrontare un momento importante: il suo primo giorno di scuola e sia mamma Marica che papà Eros erano uniti, presenti e solari. Come scrive anche il settimanale: “Eros e Marica continuano a dare un ottimo esempio di come si possa chiudere un amore restando in buoni rapporti per il bene dei figli“.

*immagine in evidenza: Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti.

Fonte/Chi (dimensioni modificate)