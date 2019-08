Per chi ancora desiderava un ritorno di fiamma fra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, sono bastate qualche foto di Chi e un post su Instagram del cantante ad infrangere le speranze. Negli scorsi giorni il settimanale ha pubblicato alcune foto in cui si vede l’attrice in compagnia della nuova fiamma, l’imprenditore piemontese Charley Vezza, a confermare la liaison che tutti sospettavano. Oggi invece è il cantante a dire la sua, non con un post scritto, ma con una foto e una didascalia ricche di ironia.

La liaison con Charley Vezza

L’ufficialità è arrivata settimana scorsa dalla pagina Instagram di Chi: Marica Pellegrinelli ha una nuova fiamma.

Le immagini postate dal settimanale ritraggono la bella attrice in vacanza ad Ibiza in compagnia di amici e del nuovo fidanzato, l’imprenditore piemontese Charley Vezza. Il cuore della Pellegrinelli è tornato quindi a battere dopo l’ufficializzazione della rottura del rapporto d’amore con Eros Ramazzotti, iniziato nel 2009 e terminato lo scorso luglio. La coppia ha avuto due figli, Raffeaela Maria e Gabrio Tullio, nati nel 2011 e nel 2015, e si era sposata nel 2014. Nonostante la rottura, sul profilo di Chi si specifica che “la separazione è ormai definitiva, anche se i rapporti tra i due ex coniugi restano ottimi“.

Il post ironico di Eros

A un mese di distanza dalla fine della love story, le immagini della Pellegrinelli con la nuova fiamma hanno scombussolato l’opinione pubblica e tutti si aspettavano la reazione di Eros a questa notizia. E la risposta tanto attesa è arrivata nelle ultime ore, direttamente dal profilo Instagram del cantante. Nessun post scritto, nessuna polemica, soltanto una foto piuttosto eloquente ed una didascalia tutta ironia e sarcasmo: “Dichi a me?“. Indiretta ma d’impatto, la reazione del cantante ha fatto il pieno di like e sono in tanti a scommettere che quel post fosse rivolto proprio alla ex e alla sua nuova avventura amorosa.