Sembra che per Marica Pellegrinelli sia già scattato il “dopo Eros”. A conferma del flirt tra l’ex di Ramazzotti e il giovane imprenditore Charley Vezza una foto che li ritrae insieme a Ibiza. L’immagine immortalerebbe la loro prima uscita pubblica, ma nessuno dei due ha ufficializzato ancora nulla.

Tra Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti è proprio finita

Solo poche settimane fa Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli erano insieme a Taormina, in Sicilia. Sembrava che tra i due si fosse ristabilita la serenità ma adesso una nuova foto pubblicata dal magazine Chi, ha immortalato la modella con il suo nuovo presunto amore.

Era stato lo stesso settimanale, a pubblicare le foto della Pellegrinelli insieme a Ramazzotti nella località turistica siciliana. I due si erano ritrovati per il compleanno della figlia Raffaela Maria. E, probabilmente, solo per il bene dei figli hanno ristabilito i rapporti in modo pacifico.

La prima uscita con Charley Vezza

Quella foto, pubblicata ieri dal settimanale di Alfonso Signorini, non lascia spazio a molti dubbi: la storia tra Eros e Marica sarebbe finita. Lei e l’imprenditore piemontese Charley Vezza sono stati immortalati a Ibiza con alcuni amici. La didascalia che accompagna l’immagine spiega meglio la situazione: “Prima uscita pubblica di Marica Pellegrinelli e Charley Vezza a Ibiza“, titola il post, che continua: “Poco più di un mese dopo aver ufficializzato la separazione dal marito Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli ha fatto la sua prima uscita ufficiale con l’imprenditore Charley Vezza, l’uomo che viene indicato come la causa della fine del suo matrimonio“.

A Ibiza con amici

Il giovane, scrive la pagina del magazine, “è appassionato di design, gestisce vari marchi tra cui ‘Circoloco’. E, proprio qui, nel noto club di Ibiza i due appaiono accanto nella prima foto di coppia“. Insieme a loro ci sono anche “Chiara Biasi, Gilda Ambrosio, Chicca la moglie del fondatore, e altri amici“.

Il post si conclude con una nota sulla fine del rapporto tra la modella e il cantante: “Nonostante Marica e Eros siano stati fotografati insieme, tre settimane fa, in Sicilia, dove si erano ritrovati per il compleanno della figlia, la separazione è ormai definitiva, anche se i rapporti tra i due ex coniugi restano ottimi“.

Massimo Boldi alimenta le voci sul flirt

All’inizio di agosto ci aveva pensato Alberto Dandolo ad alimentare le voci sul flirt tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza. Solo qualche giorno fa, anche Massimo Boldi ha voluto dire la sua sulla presunta relazione tra i due. L’attore, amico di Sandra Vezza, imprenditrice e regina dei salotti piemontesi nonché madre di Charley, ha alimentato lo scoop dicendo: “Marica Pellegrinelli frequenta Charley Vezza ma mantengono un profilo basso perché si è appena separata“.

“Sua mamma Sandra è una mia grande amica ed è spiazzata dal comportamento del figlio. Non si sbilancia troppo però mi ha confidato di essere sorpresa, anche se non vuole mettere bocca nelle faccende sentimentali del suo Charley“, ha rivelato Boldi al settimanale DiPiù. Ha concluso dicendo: “Capisco il senso di sorpresa di sua mamma Sandra: vederlo ora vicino a una donna molto nota come Marica potrebbe attirargli addosso un clamore e un senso di responsabilità che non è facile gestire“. Arriverà una conferma dai due?

Immagine in evidenza: Marica Pellegrinelli; Charley Vezza. Fonte: Marica Pellegrinelli/Instagram; Charley Vezza/Instagram