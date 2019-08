Ad un mese dal comunicato ufficiale in cui hanno annunciato la fine del loro legame, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono ritrovati insieme a Taormina per festeggiare il compleanno della figlia. E, fotografati da Chi, è apparso insieme a loro anche un dettaglio importante.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: il dettaglio che colpisce

Dopo dieci anni d’amore, lo scorso luglio Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno annunciato la fine del matrimonio. Tuttavia, proprio in questi giorni, il settimanale Chi lancia uno scoop, avendo fotografato i due insieme a Taormina nei giorni del compleanno della figlia Raffaela Maria.

In realtà, il dubbio che la coppia si fosse, in qualche modo, ricongiunta si era già insinuato tra i fan, dato che la Pellegrinelli aveva pubblicato delle Stories su Instagram, svelando la sua partecipazione al concerto che Eros ha tenuto nella città siciliana.

Questo ha portato a pensare che tra il cantante e la sua ex le cose siano migliorate. E, proprio il settimanale di Alfonso Signorini non si è lasciato sfuggire un altro dettaglio: i due avrebbero rimesso le fedi al dito. La coppia avrà avuto un ritorno di fiamma oppure sta cercando di mantenere il rapporto solo per il bene dei due figli?

Nuova storia per Marica, Eros Ramazzotti la difende

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli appaiono in teneri atteggiamenti nelle foto di Chi e sembrano aver ritrovato il sorriso.

Tuttavia, da alcune settimane si rincorrono voci su un nuovo legame della modella che avrebbe già cominciato a frequentare un altro uomo, l’imprenditore Charlie Vezza.

I due starebbero vivendo una love story lontana dai riflettori, secondo quanto affermato da Dagospia. All’indomani della fine del rapporto con Eros è stata accusata di essere perfino un’opportunista e di aver solo sfruttato la popolarità di Eros. Lo stesso cantante, per questo, era stato costretto a prendere le difese dell’ex moglie in un video su Instagram.

