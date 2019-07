Dopo l’annuncio della fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli si è rifatta viva sui social. Ha deciso di rompere il (criticato) silenzio a modo suo, con uno scatto condiviso su Instagram che, però, sembra non saziare la sete di verità dei fan. Mentre il cantante è sceso apertamente in campo per difenderla dalle accuse (tra cui quella di aver mandato in fumo le nozze per un altro uomo), la modella ha preferito trincerarsi dietro il più assoluto riserbo sulla questione e, secondo molti dei suoi follower, il suo post è l’ennesima occasione per alimentare la polemica.

Marica Pellegrinelli sotto accusa sui social

Non c’è dubbio che il matrimonio di Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti sia stato una favola moderna in piena regola, coppia da anni super invidiata e super osservata. La fine, però, si sta rivelando un vero e proprio incubo per la modella bergamasca, alle prese con una valanga incessante di critiche dopo la clamorosa frattura sentimentale.

Nessuno immaginava un simile epilogo, e i fan del cantante si sono spesi in parole di solidarietà per il loro idolo mentre sembrano poche, almeno a un primo sguardo, le dimostrazioni di comprensione per Marica Pellegrinelli.

L’ultimo gossip sulla sua presunta storia d’amore con l’imprenditore Charley Vezza ha gettato ulteriore benzina sul fuoco (ormai indomabile) delle polemiche, complice il suo reiterato silenzio sulla fine del rapporto con il marito.

C’è chi approva la decisione di dirsi addio e chi, invece, si ostina a sollecitare un dietrofront per ripristinare un incantesimo che sembra essersi infranto sotto i colpi di un’amara e inesorabile verità.

Così, a commenti di supporto per la modella, si accompagnano accuse senza sconti: “Il tuo silenzio è peggiore delle cattiverie“, scrive un utente, e ancora “Non ti sei degnata di menzionare una sola cosa su questa spiacevole vicenda“.

La modella rompe il silenzio

La modella ha deciso di tornare su Instagram ma il suo post non ha soddisfatto le domande dei follower, che ancora si accalcano sul suo profilo alla ricerca di maggiori dettagli sulla rottura.

Dopo essere rimasta in silenzio per giorni, ha pubblicato uno scatto della sua infanzia, immortalata insieme alla madre, in quello che è un ricordo apparentemente lontano anni luce dal tumulto che monta sul suo privato.





Non c’è ancora alcun riferimento al drastico cambiamento nella sua vita, e secondo alcuni questo sarebbe uno stato irreversibile. Chi aspetta di avere ulteriori informazioni sulla vicenda potrebbe restare deluso, proprio a causa della riservatezza che ha contraddistinto la coppia fino a questo momento.

Soltanto una didascalia indecifrabile a ‘bucare’ la cortina di silenzio: “Che domenica bestiale“. Resta l’interrogativo: a cosa si riferisce la modella? Forse non si saprà mai.

