Sono passati solo pochi giorni dal momento in cui Eros Ramazzotti ha annunciato pubblicamente la fine della relazione con sua moglie, Marica Pellegrinelli.

Eppure, sebbene il momento così delicato, non sono tardate ad arrivare delle feroci critiche nei confronti della modella bresciana.

La causa della fine del matrimonio tra Ramazzotti e Pellegrinelli

Sembrerebbe, infatti, che alla base della rottura tra Ramazzotti e la Pellegrinelli ci sarebbe un motivo ben definito. Secondo diversi siti di gossip, la modella sarebbe impegnata in una nuova relazione con Charley Vezza, il proprietario del marchio Gufram.

Tuttavia, tali siti hanno voluto chiarire che non ci sono stati menzogne né tradimenti da parte di Marica nei confronti di Eros, poiché lei avrebbe rivelato al marito il suo interesse verso un altro uomo sin da subito.

Eros difende la moglie a spada tratta

Però, anche se nessuno dei due coniugi ha confermato ciò, molti fan del cantante hanno attaccato duramente la modella. “Prima ci sia appoggia…Famoso, bello, internazionale…poi non serve più“, “Sei la tristezza e la freddezza in persona” e “Sei una delusione immensa ti auguro il peggio” sono solo alcuni dei commenti sulla 31enne.

Così, in un modo del tutto inaspettato, Eros Ramazzotti ha rotto il silenzio sulla vicenda e ha difeso pubblicamente la sua (futura) ex moglie, attraverso un video pubblicato su Instagram. “Ciao ragazzi, ho letto molte cose non belle sul conto di Marica in questa settimana. – ha iniziato – Volevo dirvi che non è come pensate. È una situazione che si trascinava da un po’ di tempi e abbiamo deciso di dividerci. Assolutamente, quello che ho letto non è la realta”.

Ha, poi, aggiunto: “Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica. Non un’arrampicatrice, come qualcuno ha sottolineato, né tutte le schifezze che ho letto. Chi vuole ascolti la mia musica, il resto lasciatelo ai pettegolezzi di basso livello”.

Il secondo divorzio

Dunque, Ramazzotti dovrà affrontare il secondo divorzio. Il primo risale al 2009 e si riferisce alla fine del matrimonio con la showgirl svizzera Michelle Hunziker, da cui ha avuto la sua primogenita Aurora, che oggi ha 22 anni.

Nelle ultime ore, tra l’altro, molti fan della coppia Ramazzotti-Pellegrinelli hanno pensato di chiedere sui social alla 22enne il motivo della separazione. La ragazza, comunque, ha mantenuto una certa riservatezza e non ha commentato la questione.