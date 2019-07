A margine del clamoroso annuncio sulla fine del matrimonio di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, arrivano alcune indiscrezioni sul presunto motivo della rottura. Un addio definitivo e concordato, come hanno fatto capire i diretti interessati ai microfoni dell’Ansa, ma che sarebbe scaturito dall’esclusiva volontà della modella. Secondo quanto avanzato dal settimanale Oggi, infatti, sarebbe stata proprio lei a troncare le nozze, e la ragione si anniderebbe in una crisi profonda iniziata addirittura 3 anni fa.

Eros geloso, Marica distante: le ipotesi sull’addio

I filoni delle ipotesi sulla rottura tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli possono sintetizzarsi in due binari portanti. Questo è quanto emergerebbe dalle informazioni diffuse dal settimanale Oggi, secondo cui a determinare l’apertura della voragine ‘fatale’ sarebbero stati la gelosia di lui e l’intraprendenza di lei.

Al pari di Michelle Hunziker, Marica Pellegrinelli avrebbe deciso di dire addio all’artista abbandonando il tetto coniugale per non farvi più ritorno. Gli impegni professionali di entrambi e l’innata indipendenza della modella bergamasca avrebbero fatto il resto. Insomma, un curriculum di storie finite in modo tragico per Eros, costretto – secondo le ipotesi – a subire la decisione presa dalla partner.

Lo spettro di un nuovo amore

Ma non è tutto, perché nello stillicidio di rumors si fa strada l’ipotesi che Marica Pellgrinelli possa aver trovato un nuovo amore nel cuore pulsante di Milano.

La presunta gelosia di Ramazzotti affonderebbe le radici in questa clamorosa svolta che, se confermata, getterebbe un’ulteriore ombra su uno dei matrimoni più invidiati dello spettacolo.

Secondo quanto riportato da Oggi, l’uomo in questione sarebbe un affermato imprenditore. Un ‘principe azzurro’ capace di rapire il cuore di Marica e allontanarlo dal circuito sentimentale costruito nei 10 anni trascorsi con il cantante.

Un altro dettaglio? Stando ai gossip dell’ultimo minuto sarebbe stata proprio lei a rivelare candidamente la presenza di un altro al suo ex. Dai diretti interessati nessuna conferma, ma tanto basta a tenere alta l’attenzione su una vicenda che pare tutt’altro che conclusa.

*immagine in alto: fonte/Instagram Marica Pellegrinelli, dimensioni modificate